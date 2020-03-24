Прекратен продукт
Ах, този джаз
Външен вид, който да сгрее сърцето ви. Звук, който да раздвижи краката ви. Този голям високоговорител с Bluetooth в ретро стил ви предоставя 10 часа време на възпроизвеждане, мощни баси и aux вход, за да го свържете към всеки източник. Автентичните детайли от 50-те години добавят неподвластна на времето магия към микса.
Bluetooth®
10 W изходна мощност
10 часа време за възпроизвеждане
Месингови контроли и регулиращ ключ за звука
3,5 мм гнездо за aux вход на гърба на високоговорителя ви позволява да се свързвате с почти всякакъв външен аудио източник. Пулт, MP3 плейър, CD плейър: стига да имате правилния кабел, можете да слушате цялата си колекция.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Robsson
24/03/2020
Polska
Polecam!
No tylko popatrz na ten produkt - rewelacja! Obudowa retro wygląda bardzo przekonująco. Dźwięk na odpowiednim poziomie. Super spisuje się na tarasie podczas wspólnego grillowania:).
Предимства
Super wygląd i dźwięk
Недостатъци
brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAVS500 Głośnik bezprzewodowy
Дата на използване 2019-11-24
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAVS500 Głośnik bezprzewodowy
Дата на използване 2019-11-24