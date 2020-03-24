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Прекратен продукт

Безжична тонколона

TAVS500/00

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Ах, този джаз

Външен вид, който да сгрее сърцето ви. Звук, който да раздвижи краката ви. Този голям високоговорител с Bluetooth в ретро стил ви предоставя 10 часа време на възпроизвеждане, мощни баси и aux вход, за да го свържете към всеки източник. Автентичните детайли от 50-те години добавят неподвластна на времето магия към микса.

Виж всички предимства

Ах, този джаз

  • Bluetooth®

  • 10 W изходна мощност

  • 10 часа време за възпроизвеждане

Месингови контроли и регулиращ ключ за звука

Месингови контроли и регулиращ ключ за звука

Размери: 180 x 84 x 140 мм

Aux вход. Връзка към почти всякакъв източник

3,5 мм гнездо за aux вход на гърба на високоговорителя ви позволява да се свързвате с почти всякакъв външен аудио източник. Пулт, MP3 плейър, CD плейър: стига да имате правилния кабел, можете да слушате цялата си колекция.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

24/03/2020

Polska

Polska

Polecam!

No tylko popatrz na ten produkt - rewelacja! Obudowa retro wygląda bardzo przekonująco. Dźwięk na odpowiednim poziomie. Super spisuje się na tarasie podczas wspólnego grillowania:).

Предимства

Super wygląd i dźwięk

Недостатъци

brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAVS500 Głośnik bezprzewodowy

Дата на използване 2019-11-24

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAVS500 Głośnik bezprzewodowy

Дата на използване 2019-11-24

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