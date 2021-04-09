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Прекратен продукт

Безжична тонколона

TAVS300/00

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Модерно ретро

Възпроизвеждайте по свой начин. Този Bluetooth високоговорител ви предоставя преносим звук в ретро опаковка. Получавате 10 часа време за възпроизвеждане, ясен звук и aux вход за свързване към всеки източник. Автентичните детайли в стил 50-те години на 20-ти век от дърво и месинг добавят неподвластна на времето магия към микса.

Виж всички предимства

Модерно ретро

  • Bluetooth®

  • 4 W изходна мощност

  • 10 часа време за възпроизвеждане

Aux вход. Връзка към почти всякакъв източник

3,5 мм гнездо за aux вход на гърба на високоговорителя ви позволява да се свързвате с почти всякакъв външен аудио източник. Пулт, MP3 плейър, CD плейър: стига да имате правилния кабел, можете да слушате цялата си колекция.

Зареждане от USB. Приложен е micro USB кабел

Зареждане от USB. Приложен е micro USB кабел

Чист, детайлен звук. 1,75" широколентова мембрана

От класическа до електронна музика. Това, че този високоговорител изглежда сякаш е подходящ за слушане на джаз, не означава, че е подходящ само за слушане на джаз. Независимо какво слушате, 1,75" широколентова мембрана предоставя чист, ясен звук. Пасивен излъчвател усилва басите, предоставяйки ви приятен ударен ефект при ниските тонове.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

09/04/2021

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAVS300 Bezdrátový reproduktor

Дата на използване 2020-04-09

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAVS300 Bezdrátový reproduktor

Дата на използване 2020-04-09

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