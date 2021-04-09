Прекратен продукт
Модерно ретро
Възпроизвеждайте по свой начин. Този Bluetooth високоговорител ви предоставя преносим звук в ретро опаковка. Получавате 10 часа време за възпроизвеждане, ясен звук и aux вход за свързване към всеки източник. Автентичните детайли в стил 50-те години на 20-ти век от дърво и месинг добавят неподвластна на времето магия към микса.
Bluetooth®
4 W изходна мощност
10 часа време за възпроизвеждане
3,5 мм гнездо за aux вход на гърба на високоговорителя ви позволява да се свързвате с почти всякакъв външен аудио източник. Пулт, MP3 плейър, CD плейър: стига да имате правилния кабел, можете да слушате цялата си колекция.
Зареждане от USB. Приложен е micro USB кабел
От класическа до електронна музика. Това, че този високоговорител изглежда сякаш е подходящ за слушане на джаз, не означава, че е подходящ само за слушане на джаз. Независимо какво слушате, 1,75" широколентова мембрана предоставя чист, ясен звук. Пасивен излъчвател усилва басите, предоставяйки ви приятен ударен ефект при ниските тонове.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
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09/04/2021
Česká republika
Doporučuji
Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Дата на използване 2020-04-09
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Дата на използване 2020-04-09