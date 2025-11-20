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Retro Bluetooth® грамофон

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RetroBluetooth® грамофон

TAV9000D/10

Retro Bluetooth® грамофон

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Приложение Philips Entertainment

Поддържа управление на избрани модели Bluetooth високоговорители Philips, саундбарове, парти високоговорители, микросистеми, CD аудио системи и преносими радиа.

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Приложение Philips Entertainment

Ръководства и документация

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 15 MB
  • 20 November 2025

ЕС декларация за съответствие

  • PDF файл, 545.1 kB
  • 12 September 2025

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