TAV9000D/10
Ретро дизайн, модерен звук
240 W макс. (120 W RMS)
Грамофон с 2 скорости
DAB+/FM, Bluetooth® 5.4
Смелият дизайн от средата на века напомня на легендарните радиоапарати на Philips от 30-те и 50-те години на миналия век, а богатият и мощен звук ви връща в настоящето. Ретро детайли като дървената външна част и извитата решетка на високоговорителя се съчетават перфектно с модерни удобства като Bluetooth® и нашето удобно придружаващо приложение.
Насладете се на разтърсващ 240 W макс. (120 W RMS) богат и топъл звук, когато предавате поточно или слушате радио, и 120 W макс. (60 W RMS), когато пускате плочи. Две големи мембрани и два високоговорителя за високи честоти се комбинират с басов високоговорител за ниски честоти и бесрефлексен порт, за да изпълнят въздуха с високи тонове, изразителни средни тонове и контролирани, мощни ниски тонове.
Можете да пускате винилови плочи с 33 1/3 или 45 об/мин на алуминиевата подложка, а капакът против прах може да се маха, ако предпочитате The Tina без него. Алуминиевото рамо с противотежест и антивибрационният механизъм гарантират, че сменяемата игла Audio-Technica следва правилно браздите: при максимална сила на звука партито ще бъде бурно, но вашите плочи няма да пострадат.
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