Грамофон с 2 скорости и ремъчно задвижване. Създаден да се справя с мощността

Можете да пускате винилови плочи с 33 1/3 или 45 об/мин на алуминиевата подложка, а капакът против прах може да се маха, ако предпочитате The Tina без него. Алуминиевото рамо с противотежест и антивибрационният механизъм гарантират, че сменяемата игла Audio-Technica следва правилно браздите: при максимална сила на звука партито ще бъде бурно, но вашите плочи няма да пострадат.