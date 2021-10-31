Прекратен продукт
TAUT102BK/00
6 мм мембрани/затворен гръб
Bluetooth®
Черно
С едно зареждане получавате до 3 часа време на възпроизвеждане. Ако излезете с напълно зареден калъф, можете да получите допълнителни 9 часа с няколко зареждания. Просто сложете слушалките обратно в калъфа, когато трябва да се заредят. Едно пълно зареждане отнема 2 часа.
Можете да се наслаждавате на музиката си в истински комфорт благодарение на плътно прилягащия и лек дизайн.
6 мм неодимови акустични мембрани ви предоставят страхотен звук и мощен бас. Акустичният улей с овална форма увеличава до максимум пасивното изолиране на шума. Режимът моно ви предоставя опцията да оставите едното ухо незаето, когато искате да сте наясно със света около вас.
4.6
от 5
28
Отзиви
87%
препоръчват този продукт
Nech
31/10/2021
Україна
Гарні навушники
Якісне чисте звучання це іх головний плюс)) У вусі добре сидять, не випадають, заряд теж добре тримають (краще ніж яблука)
Предимства
Чисте звучання, гарно сидять і тримаюсь заряд
Недостатъци
Не знайшов мінусів
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAUT102BK Бездротові навушники
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAUT102BK Бездротові навушники
Psa80
03/07/2020
Україна
Перше враження, позитивне
Сегодня купили этот аксессуар, первое впечатление отличное, быстро конектятся с телефоном на iOS, Android, подключился без проблем к ПК на Виндоус. Звук неплохой, будем смотреть на длительность проигрывания.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAUT102BK Бездротові навушники
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAUT102BK Бездротові навушники
Mazda3 vozač
12/05/2023
Hrvatska
Odlican proizvod
Slusalice su stvarno odlicne, malene i lagane. Usi ne bole dok ih nosite, ne izgledaju glomazno ili premaleno, kutija je stvarno lijepa sa mat bojom. Koristio sam slusalica svakoga dana proteklih otp. 3 godine i stvarno imam samo pohvale za ovaj model. Zvuk je odlican i baterija traje dovoljno za par dana jako dugog koristenja (vise sati dmevno). Trenutno trazim novi par posto su moje zavrsile tragicnom smrcu nakon puno koristenja i vise padova s povece visine. Vjeojatno je popravak medu jeftinijima no kutija je takodjer izudarana a mat finis ima ispod sebe sjajnu boju pa su ogrebotine jako ocite.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAUT102BK Bežične slušalice
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAUT102BK Bežične slušalice