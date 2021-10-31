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Прекратен продукт

Безжични слушалки

TAUT102BK/00

4.6
| (28) Отзиви | 87% препоръчват този продукт
Направени за вас
Наслаждавайте се на звуците комфортно.Тези слушалки за поставяне в ушите предлагат истинска безжична свобода и малък дизайн на слушалките, който приляга плътно. Можете да получите до 12 часа време на възпроизвеждане с малкия калъф за зареждане, който влиза удобно в джобове и чанти.
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Направени за вас

  • 6 мм мембрани/затворен гръб

  • Bluetooth®

  • Черно

Получете до 12 часа време на възпроизвеждане с калъфа за зареждане

С едно зареждане получавате до 3 часа време на възпроизвеждане. Ако излезете с напълно зареден калъф, можете да получите допълнителни 9 часа с няколко зареждания. Просто сложете слушалките обратно в калъфа, когато трябва да се заредят. Едно пълно зареждане отнема 2 часа.

Малък дизайн на слушалката.

Можете да се наслаждавате на музиката си в истински комфорт благодарение на плътно прилягащия и лек дизайн.

6 мм неодимови акустични мембрани. Страхотен звук, мощен бас

6 мм неодимови акустични мембрани ви предоставят страхотен звук и мощен бас. Акустичният улей с овална форма увеличава до максимум пасивното изолиране на шума. Режимът моно ви предоставя опцията да оставите едното ухо незаето, когато искате да сте наясно със света около вас.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

28

Отзиви

87%

препоръчват този продукт

3

31/10/2021

Україна

Україна

Гарні навушники

Якісне чисте звучання це іх головний плюс)) У вусі добре сидять, не випадають, заряд теж добре тримають (краще ніж яблука)

Предимства

Чисте звучання, гарно сидять і тримаюсь заряд

Недостатъци

Не знайшов мінусів

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAUT102BK Бездротові навушники

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAUT102BK Бездротові навушники

03/07/2020

Україна

Україна

Перше враження, позитивне

Сегодня купили этот аксессуар, первое впечатление отличное, быстро конектятся с телефоном на iOS, Android, подключился без проблем к ПК на Виндоус. Звук неплохой, будем смотреть на длительность проигрывания.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAUT102BK Бездротові навушники

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAUT102BK Бездротові навушники

12/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod

Slusalice su stvarno odlicne, malene i lagane. Usi ne bole dok ih nosite, ne izgledaju glomazno ili premaleno, kutija je stvarno lijepa sa mat bojom. Koristio sam slusalica svakoga dana proteklih otp. 3 godine i stvarno imam samo pohvale za ovaj model. Zvuk je odlican i baterija traje dovoljno za par dana jako dugog koristenja (vise sati dmevno). Trenutno trazim novi par posto su moje zavrsile tragicnom smrcu nakon puno koristenja i vise padova s povece visine. Vjeojatno je popravak medu jeftinijima no kutija je takodjer izudarana a mat finis ima ispod sebe sjajnu boju pa su ogrebotine jako ocite.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAUT102BK Bežične slušalice

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAUT102BK Bežične slušalice

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