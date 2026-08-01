Персонален режим Моят слух. Направете теста за слуха в приложението!

Опростеният тест за слуха в приложението Philips Headphones ви позволява да създадете персонален режим на слушане, който е настроен според начина, по който чувате различни честоти във всяко ухо. След това можете да използвате приложението, за да настроите персонализирания си профил или да регулирате отделно лявата и дясната микрокапсула по всяко време.