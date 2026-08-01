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  • Микрокапсули, които обичат общуването
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  • Микрокапсули, които обичат общуването
  • Микрокапсули, които обичат общуването
  • Микрокапсули, които обичат общуването
  • Микрокапсули, които обичат общуването
  • Микрокапсули, които обичат общуването
  • Микрокапсули, които обичат общуването
  • Микрокапсули, които обичат общуването
  • Микрокапсули, които обичат общуването
  • Микрокапсули, които обичат общуването
  • Микрокапсули, които обичат общуването
  • Микрокапсули, които обичат общуването
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Микрокапсули, които обичат общуването
  • Микрокапсули, които обичат общуването
  • Микрокапсули, които обичат общуването
  • Микрокапсули, които обичат общуването
  • Микрокапсули, които обичат общуването
  • Микрокапсули, които обичат общуването
  • Микрокапсули, които обичат общуването
  • Микрокапсули, които обичат общуването
  • Микрокапсули, които обичат общуването
  • Микрокапсули, които обичат общуването

Истински безжични слушалки

TAT6908BK/00

Микрокапсули, които обичат общуването
Насладете се на музиката си. Наслаждавайте се на подкастите си. Направете обяд. Тези истински безжични слушалки с шумопотискане ви дават страхотен звук и персонализируеми режими на слушане, които могат да ви помогнат да чувате по-добре разговорите очи в очи. Освен това те са изключително удобни.
Виж всички предимства

Микрокапсули, които обичат общуването

  • Детайлен, естествен звук

  • Шумопотискане Pro

  • Режим на слушане на разговор

  • По-ясни разговори в движение

Потопете се с Шумопотискане Pro

Потопете се с Шумопотискане Pro

Насладете се на по-завладяващо изживяване с шумопотискане, което блокира външния шум за слушане без разсейване. За да чуете какво се случва около вас, докоснете микрокапсула, за да активирате Awareness Mode. Можете да регулирате нивата на шумопотискане или да включите намаляването на шума от вятъра чрез приложението Philips Headphones.

Режим на слушане на разговор за разговори лице в лице

Режим на слушане на разговор за разговори лице в лице

За разговори лице в лице тези микрокапсули могат да ви помогнат да чувате другия човек по-добре! Просто натиснете лявата микрокапсула, за да активирате режима за слушане на разговор, или използвайте приложението Philips Headphones. Микрофоните с технология за формиране на лъч улавят гласа на човека пред вас, докато шумопотискането филтрира околните звуци.

Персонален режим Моят слух. Направете теста за слуха в приложението!

Персонален режим Моят слух. Направете теста за слуха в приложението!

Опростеният тест за слуха в приложението Philips Headphones ви позволява да създадете персонален режим на слушане, който е настроен според начина, по който чувате различни честоти във всяко ухо. След това можете да използвате приложението, за да настроите персонализирания си профил или да регулирате отделно лявата и дясната микрокапсула по всяко време.

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