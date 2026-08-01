TAT6908BK/00
Детайлен, естествен звук
Шумопотискане Pro
Режим на слушане на разговор
По-ясни разговори в движение
Насладете се на по-завладяващо изживяване с шумопотискане, което блокира външния шум за слушане без разсейване. За да чуете какво се случва около вас, докоснете микрокапсула, за да активирате Awareness Mode. Можете да регулирате нивата на шумопотискане или да включите намаляването на шума от вятъра чрез приложението Philips Headphones.
За разговори лице в лице тези микрокапсули могат да ви помогнат да чувате другия човек по-добре! Просто натиснете лявата микрокапсула, за да активирате режима за слушане на разговор, или използвайте приложението Philips Headphones. Микрофоните с технология за формиране на лъч улавят гласа на човека пред вас, докато шумопотискането филтрира околните звуци.
Опростеният тест за слуха в приложението Philips Headphones ви позволява да създадете персонален режим на слушане, който е настроен според начина, по който чувате различни честоти във всяко ухо. След това можете да използвате приложението, за да настроите персонализирания си профил или да регулирате отделно лявата и дясната микрокапсула по всяко време.
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