Прекратен продукт
TAT5505BK/00
8 мм мембрани/затворен гръб
Активно премахване на шума
Черно
Bluetooth®
Тези истински безжични слушалки не просто изглеждат страхотно – те също ви позволяват да чувате по-добре музиката, когато сте в движение. Хибридното активно шумопотискане намалява външния шум, така че нищо да не застава между вас и музиката ви. Awareness Mode ви позволява да включите звука на околния свят.
Усилете басите. Намалете високите честоти. Приложението Philips Headphones ви предоставя контрол над музиката, която слушате. Регулирайте сами нивата или избирайте от предварително настроени стилове на звука. Можете също така да превключвате между настроени ANC режими с едно натискане.
Два микрофона във всяка микрокапсула се фокусират върху звука на гласа ви, което намалява шума от света около вас. Ако се намирате на по-тихо място и не е нужно да изолирате шума, докато говорите, моно режимът ви позволява да използвате само една микрокапсула, за да говорите.
3.0
от 5
3
Отзиви
Понка1
21/02/2022
Україна
Очень классные
Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится
Предимства
Все
Недостатъци
-
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Мшлещк
17/04/2021
Україна
Без приьерки не брать
Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.
Този отзив е направен за 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Този отзив е направен за 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Nowak slavko
31/01/2024
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Błąd softu
Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.
Предимства
Etui
Недостатъци
Problem z softem
Този отзив е направен за 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Този отзив е направен за 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless