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  • Вашият звук. Вашият стил.
  • Вашият звук. Вашият стил.
  • Вашият звук. Вашият стил.
  • Вашият звук. Вашият стил.
  • Вашият звук. Вашият стил.
  • Вашият звук. Вашият стил.
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  • Вашият звук. Вашият стил.
  • Вашият звук. Вашият стил.
  • Вашият звук. Вашият стил.
  • Вашият звук. Вашият стил.
  • Вашият звук. Вашият стил.
  • Вашият звук. Вашият стил.
  • Вашият звук. Вашият стил.
  • Вашият звук. Вашият стил.
  • Вашият звук. Вашият стил.
  • Вашият звук. Вашият стил.

Прекратен продукт

5000 seriesИстински безжични слушалки за поставяне в ушите

TAT5505BK/00

3
| (3) Отзиви
Вашият звук. Вашият стил.
За музика или разговори тези елегантни истински безжични слушалки знаят как да работят. Активното шумопотискане заглушава фоновия шум и можете да персонализирате звука с помощта на приложението Philips Headphones. Свалете едната микрокапсула, за да поставите музиката на пауза.
Виж всички предимства

Вашият звук. Вашият стил.

  • 8 мм мембрани/затворен гръб

  • Активно премахване на шума

  • Черно

  • Bluetooth®

Елегантен дизайн и хибридно активно шумопотискане

Елегантен дизайн и хибридно активно шумопотискане

Тези истински безжични слушалки не просто изглеждат страхотно – те също ви позволяват да чувате по-добре музиката, когато сте в движение. Хибридното активно шумопотискане намалява външния шум, така че нищо да не застава между вас и музиката ви. Awareness Mode ви позволява да включите звука на околния свят.

Приложение Philips Headphones. Персонализирано управление на звука

Приложение Philips Headphones. Персонализирано управление на звука

Усилете басите. Намалете високите честоти. Приложението Philips Headphones ви предоставя контрол над музиката, която слушате. Регулирайте сами нивата или избирайте от предварително настроени стилове на звука. Можете също така да превключвате между настроени ANC режими с едно натискане.

Два микрофона за по-ясни разговори. Моно режим

Два микрофона във всяка микрокапсула се фокусират върху звука на гласа ви, което намалява шума от света около вас. Ако се намирате на по-тихо място и не е нужно да изолирате шума, докато говорите, моно режимът ви позволява да използвате само една микрокапсула, за да говорите.

Технически данни

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Отзиви

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3.0

от 5

3

Отзиви

4
2

21/02/2022

Україна

Україна

Очень классные

Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится

Предимства

Все

Недостатъци

-

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

17/04/2021

Україна

Україна

Без приьерки не брать

Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.

Този отзив е направен за 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Този отзив е направен за 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

31/01/2024

Polska

Polska

Потвърден купувач

Błąd softu

Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.

Предимства

Etui

Недостатъци

Problem z softem

Този отзив е направен за 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Този отзив е направен за 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

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