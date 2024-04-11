TAT3508BK/00
Естествен звук
Шумопотискане
По-ясни разговори в движение
Bluetooth LE Audio*
Шумопотискането заглушава външния шум, включително вятъра, така че можете да се съсредоточите върху мелодиите или разговорите си. Оставете ги на автоматичен режим или използвайте приложението Philips Headphones, за да ги регулирате. Искате да чувате повече от това, което се случва около вас? Докоснете една микрокапсула, за да активирате Awareness Mode.
Когато провеждате разговор, специален микрофон улавя звука от гласа ви, докато AI алгоритъм премахва фоновия шум около вас. Човекът, с когото говорите, ще чува вас, а не трафика или бърборенето на хората, стоящи до вас!
Тези микрокапсули работят с устройства, които поддържат Bluetooth LE Audio и кодека LC3*, за да ви осигурят по-стабилна връзка и значително по-добър звук. Звукът няма да намалява, ако слушате поточно музика или провеждате разговори в населени места, и няма да има забавяне, ако гледате филми или играете.
3.8
от 5
5
Отзиви
80%
препоръчват този продукт
dobromir007
11/04/2024
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Fajne słychawki w dobrej cenie
Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam
Предимства
dżwięk, redukcje szumów, EQ
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Włodek52
16/10/2023
Polska
dobre słuchawki
Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)
Предимства
bateria, muzyka
Недостатъци
brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Boruś-
23/03/2026
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
dobre słuchawki
Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.
Предимства
dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Изисква актуализиране на софтуера. Приложението Philips Headphones ще ви уведоми, когато е налична най-новата версия на софтуера.