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  • Музиката и разговорите се леят през целия ден
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  • Музиката и разговорите се леят през целия ден
  • Музиката и разговорите се леят през целия ден
  • Музиката и разговорите се леят през целия ден
  • Музиката и разговорите се леят през целия ден
  • Музиката и разговорите се леят през целия ден
  • Музиката и разговорите се леят през целия ден
  • Музиката и разговорите се леят през целия ден
  • Музиката и разговорите се леят през целия ден
  • Музиката и разговорите се леят през целия ден
  • Музиката и разговорите се леят през целия ден
  • Музиката и разговорите се леят през целия ден
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Музиката и разговорите се леят през целия ден
  • Музиката и разговорите се леят през целия ден
  • Музиката и разговорите се леят през целия ден
  • Музиката и разговорите се леят през целия ден
  • Музиката и разговорите се леят през целия ден
  • Музиката и разговорите се леят през целия ден
  • Музиката и разговорите се леят през целия ден
  • Музиката и разговорите се леят през целия ден
  • Музиката и разговорите се леят през целия ден
  • Музиката и разговорите се леят през целия ден

Истински безжични слушалки

TAT3508BK/00

3.8
| (5) Отзиви | 80% препоръчват този продукт

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно
Музиката и разговорите се леят през целия ден
Работете винаги! Тези истински безжични слушалки с шумопотискане звучат страхотно и намаляват шума от вятъра. Можете да се потопите в мелодиите си и да се наслаждавате на ясни разговори в движение. Сложете калъфа за зареждане в джоба си и сте готови за деня.
Виж всички предимства

Музиката и разговорите се леят през целия ден

  • Естествен звук

  • Шумопотискане

  • По-ясни разговори в движение

  • Bluetooth LE Audio*

Винаги слушайте музиката си. Шумопотискане

Винаги слушайте музиката си. Шумопотискане

Шумопотискането заглушава външния шум, включително вятъра, така че можете да се съсредоточите върху мелодиите или разговорите си. Оставете ги на автоматичен режим или използвайте приложението Philips Headphones, за да ги регулирате. Искате да чувате повече от това, което се случва около вас? Докоснете една микрокапсула, за да активирате Awareness Mode.

По-ясни разговори в движение. Ще чуват вас, а не шума

По-ясни разговори в движение. Ще чуват вас, а не шума

Когато провеждате разговор, специален микрофон улавя звука от гласа ви, докато AI алгоритъм премахва фоновия шум около вас. Човекът, с когото говорите, ще чува вас, а не трафика или бърборенето на хората, стоящи до вас!

По-добра свързаност и звук. Bluetooth от следващо поколение*

По-добра свързаност и звук. Bluetooth от следващо поколение*

Тези микрокапсули работят с устройства, които поддържат Bluetooth LE Audio и кодека LC3*, за да ви осигурят по-стабилна връзка и значително по-добър звук. Звукът няма да намалява, ако слушате поточно музика или провеждате разговори в населени места, и няма да има забавяне, ако гледате филми или играете.

Технически данни

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Отзиви

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3.8

от 5

5

Отзиви

80%

препоръчват този продукт

3
2

11/04/2024

Polska

Polska

Потвърден купувач

Fajne słychawki w dobrej cenie

Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam

Предимства

dżwięk, redukcje szumów, EQ

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

16/10/2023

Polska

Polska

dobre słuchawki

Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)

Предимства

bateria, muzyka

Недостатъци

brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

23/03/2026

Polska

Polska

Потвърден купувач

dobre słuchawki

Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.

Предимства

dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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