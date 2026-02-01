TAT1300BK/00
Малки микрокапсули. Страхотна стойност
Естествен звук. Динамични баси
Калъф за зареждане с джобен размер
Удобни накрайници за уши SecureFit
Текстурираните накрайници за уши SecureFit ви осигуряват по-леко и по-комфортно прилягане, като същевременно създават добро уплътнение за още по-добър звук. Функции, като Динамични баси, ще ви позволят да се насладите на пълната сила на любимите си песни дори когато слушате тихо.
Съвместимостта с най-новите Bluetooth® 6.0 устройства ви позволява да предавате поточно без досадни прекъсвания в звука и да се свързвате с две устройства едновременно. Поддържа се и Microsoft Swift Pair.
Малкият калъф за зареждане се побира лесно в джоба, а можете и да прикрепите каишка към отвора* и да го закачите на чантата или колана си. Моно режимът означава, че можете да използвате едната слушалка, докато другата се зарежда.
Отзиви
Каишката не е включена в комплекта.