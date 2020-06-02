Прекратен продукт
TASN503BK/00
Тренирайте по-умно.
Намерете интензивността си с тези водоустойчиви безжични спортни слушалки за поставяне в ушите. Пулсомерът ви помага да получите най-доброто представяне при всяка тренировка. 6 часа време на възпроизвеждане и силен звук ви извеждат на следващото ниво.
6 мм мембрани/затворен гръб
За поставяне в ушите
6-часово възпроизвеждане
Проследявайте пулса си с вградения пулсомер. Сензор в микрокапсулата проследява сърдечния ви пулс с точност. Ще знаете кога да дадете всичко от себе си и кога да почивате, така че да получите най-добрите възможни резултати от всяка тренировка. Съвместим с отворени приложения за проследяване на фитнес дейности.
Лесният за използване бутон улеснява децата да се обаждат, да преминават към следващата песен или да поставят на пауза това, което слушат. Всичко това, без да докосват смартфона си. Бутоните за силата на звука в основата на наушника са лесно достъпни, както и LED светлинният бутон.
Три размера сменяеми гумени накрайници за ухо създават идеално уплътняване.
4.7
от 5
10
Отзиви
90%
препоръчват този продукт
LukaU
02/06/2020
Slovenija
Udobne športne slušalke
Slušalke imajo dobre čepke, ki se prilagodiju ušesom in zatesnijo zunanji hrup ter tako naredijo boljši zvok. Imajo funkcijo brezžične povezave, ki omogačo nemoteno vadbo. Slušalke imajo prav tako zelo dobre dobre nizke tone/basse.
Предимства
Zelo udobne
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TASN503BK Brezžične slušalke
Дата на използване 2019-05-02
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TASN503BK Brezžične slušalke
Дата на използване 2019-05-02
tomzi
18/05/2020
Slovenija
Presenečen nad nizkimi toni
Preizkusil že nekaj slušalk za razne aktivnosti, te so me presenetile z odličnim tesnenjem in predvsem z močnim basom, ki pri ostalih nekako splahni, če se slušalke že minimalno premaknejo v ušesu.
Предимства
izdelava, lahkotnost povezave, močan bas
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TASN503BK Brezžične slušalke
Дата на използване 2019-04-18
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TASN503BK Brezžične slušalke
Дата на използване 2019-04-18
Michał38
24/11/2020
Polska
Служител на Philips
Polecam
[Employee of philipsglobal] Fajna konstrukcja, nie wypadają z ucha, całkiem niezły czas działania i wyjątkowo dobry dźwięk. Trochę mi posłużą. polecam
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
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