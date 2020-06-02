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Прекратен продукт

Безжични слушалки

TASN503BK/00

4.7

| (10) Отзиви | 90% препоръчват този продукт

Тренирайте по-умно.

Намерете интензивността си с тези водоустойчиви безжични спортни слушалки за поставяне в ушите. Пулсомерът ви помага да получите най-доброто представяне при всяка тренировка. 6 часа време на възпроизвеждане и силен звук ви извеждат на следващото ниво.

Виж всички предимства

Във всякакво време.

Тренирайте по-умно.

  • 6 мм мембрани/затворен гръб

  • За поставяне в ушите

  • 6-часово възпроизвеждане

Вграден пулсомер.

Проследявайте пулса си с вградения пулсомер. Сензор в микрокапсулата проследява сърдечния ви пулс с точност. Ще знаете кога да дадете всичко от себе си и кога да почивате, така че да получите най-добрите възможни резултати от всяка тренировка. Съвместим с отворени приложения за проследяване на фитнес дейности.

Лесен за използване бутон за управление

Лесният за използване бутон улеснява децата да се обаждат, да преминават към следващата песен или да поставят на пауза това, което слушат. Всичко това, без да докосват смартфона си. Бутоните за силата на звука в основата на наушника са лесно достъпни, както и LED светлинният бутон.

3 сменяеми накрайника за ухо за перфектно прилепване към ухото

Три размера сменяеми гумени накрайници за ухо създават идеално уплътняване.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

10

Отзиви

90%

препоръчват този продукт

2
1

02/06/2020

Slovenija

Slovenija

Udobne športne slušalke

Slušalke imajo dobre čepke, ki se prilagodiju ušesom in zatesnijo zunanji hrup ter tako naredijo boljši zvok. Imajo funkcijo brezžične povezave, ki omogačo nemoteno vadbo. Slušalke imajo prav tako zelo dobre dobre nizke tone/basse.

Предимства

Zelo udobne

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TASN503BK Brezžične slušalke

Дата на използване 2019-05-02

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TASN503BK Brezžične slušalke

Дата на използване 2019-05-02

18/05/2020

Slovenija

Slovenija

Presenečen nad nizkimi toni

Preizkusil že nekaj slušalk za razne aktivnosti, te so me presenetile z odličnim tesnenjem in predvsem z močnim basom, ki pri ostalih nekako splahni, če se slušalke že minimalno premaknejo v ušesu.

Предимства

izdelava, lahkotnost povezave, močan bas

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TASN503BK Brezžične slušalke

Дата на използване 2019-04-18

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TASN503BK Brezžične slušalke

Дата на използване 2019-04-18

24/11/2020

Polska

Polska

Служител на Philips

Polecam

[Employee of philipsglobal] Fajna konstrukcja, nie wypadają z ucha, całkiem niezły czas działania i wyjątkowo dobry dźwięk. Trochę mi posłużą. polecam

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

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