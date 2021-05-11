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Прекратен продукт

Безжична тонколона

TAS7505/00

5

| (5) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

1 награда

Прекрасна музика

Възпроизвеждайте това, което харесвате с Bluetooth високоговорителя, който изглежда добре във всяка среда. Получавате 20 часа време за възпроизвеждане и богат звук с топли баси. Има функция на външна батерия за зареждане на телефони, а вълнообразният материал на високоговорителя придава стил.

Виж всички предимства

Прекрасна музика

  • Bluetooth®

  • 30 W изходна мощност

  • 20 часа време за възпроизвеждане

  • Вградена функция на външна батерия

Форма и функция в идеална хармония

Форма и функция в идеална хармония

От сутрешна тренировка до вечеря на балкона – този Bluetooth високоговорител възпроизвежда музиката със стил. Релефните бутони ви позволяват да контролирате възпроизвеждането, стерео сдвояването, Bluetooth и още. Отворът за каишка е полезен, ако искате да използвате лента за носене.

Плат на високоговорителя Kvadrat. Проектиран да позволява на звука да преминава

Този високоговорител е покрит с първокласен плат на високоговорителя, създаден от производителя от висок клас Kvadrat. Този красив вълнообразен материал е акустично прозрачен, позволявайки на звука да се излива свободно от високоговорителя в стаята.

20 часа време на възпроизвеждане. 4,5 часа време за зареждане

20 часа време на възпроизвеждане. 4,5 часа време за зареждане

Получавате 20 часа време за възпроизвеждане с едно зареждане, а безжичният обхват е 20 м. Зареждането на високоговорителя отнема 4,5 часа чрез приложения USB-C кабел.

Технически данни

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Награди

  • Изображение на AWARD-1679621

Отзиви

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5.0

от 5

5

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

11/05/2021

Slovenija

Slovenija

Eleganten zvočnik, kot popolno darilo

Zvočnik dobil kot darilo, kar mi je takoj bilo všeč je, da je precej bolj elegantne in umirjene barve, in je brez motečih utripajočih led lučk, se pravi primeren za zrelejše uporabnike. Super uporabna je tudi funkcija sprejema klicev.

Предимства

zvok, izgled, eleganca

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAS7505 Brezžični zvočnik

Дата на използване 2020-05-11

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAS7505 Brezžični zvočnik

Дата на използване 2020-05-11

06/07/2026

Polska

Polska

Stalowa obudowa !!

Gra doskonale, mocno, głęboki bas i jest głośny. ALE chciałem napisać o czymś innym: solidnie wykonany! niestety po kilku latach użytkowania kolega rzucił nim z Całej Siły o chodnik... odpadł kawałek plastiku i byłem pewien, że to koniec. A po naładowaniu, po kilku dniach, spróbowałem go odpalić... i nie mogłem uwierzyć ale ODPALIŁ i nadal działa! (dodam że kiedyś jakiś większy JBL spadł mi z trzech metrów i przestał działać..) Jak kiedyś ten Philips przestanie grać.. to kupię go jeszcze raz, oby był nadal w produkcji:)

Предимства

Nawet na najwyższym poziomie głośności nie traci głębi bassu, mega solidne wykonanie!!!

Недостатъци

brak.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Дата на използване 2023-07-05

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Дата на използване 2023-07-05

15/06/2022

Magyarország

Magyarország

Meglepő

Meglepő hangzás, kényelmes hordozhatóság és optimális méret! 5 csillag

Предимства

méret, hordozhatóság, hang

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAS7505 vezeték nélküli hangsugárzó

Дата на използване 2021-05-15

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAS7505 vezeték nélküli hangsugárzó

Дата на използване 2021-05-15

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      Откази от отговорност

      1. Стандартът IPX7 означава, че вътрешната мембрана може да бъде потопена за 30 минути на дълбочина до 1 м. Платът на високоговорителя не е водоустойчив, но може да издържи на капки вода.