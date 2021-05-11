Прекратен продукт
Прекрасна музика
Възпроизвеждайте това, което харесвате с Bluetooth високоговорителя, който изглежда добре във всяка среда. Получавате 20 часа време за възпроизвеждане и богат звук с топли баси. Има функция на външна батерия за зареждане на телефони, а вълнообразният материал на високоговорителя придава стил.
Bluetooth®
30 W изходна мощност
20 часа време за възпроизвеждане
Вградена функция на външна батерия
От сутрешна тренировка до вечеря на балкона – този Bluetooth високоговорител възпроизвежда музиката със стил. Релефните бутони ви позволяват да контролирате възпроизвеждането, стерео сдвояването, Bluetooth и още. Отворът за каишка е полезен, ако искате да използвате лента за носене.
Този високоговорител е покрит с първокласен плат на високоговорителя, създаден от производителя от висок клас Kvadrat. Този красив вълнообразен материал е акустично прозрачен, позволявайки на звука да се излива свободно от високоговорителя в стаята.
Получавате 20 часа време за възпроизвеждане с едно зареждане, а безжичният обхват е 20 м. Зареждането на високоговорителя отнема 4,5 часа чрез приложения USB-C кабел.
Награди
5.0
от 5
5
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
zelenjavna juha
11/05/2021
Slovenija
Eleganten zvočnik, kot popolno darilo
Zvočnik dobil kot darilo, kar mi je takoj bilo všeč je, da je precej bolj elegantne in umirjene barve, in je brez motečih utripajočih led lučk, se pravi primeren za zrelejše uporabnike. Super uporabna je tudi funkcija sprejema klicev.
Предимства
zvok, izgled, eleganca
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAS7505 Brezžični zvočnik
Дата на използване 2020-05-11
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAS7505 Brezžični zvočnik
Дата на използване 2020-05-11
FromTheHeart
06/07/2026
Polska
Stalowa obudowa !!
Gra doskonale, mocno, głęboki bas i jest głośny. ALE chciałem napisać o czymś innym: solidnie wykonany! niestety po kilku latach użytkowania kolega rzucił nim z Całej Siły o chodnik... odpadł kawałek plastiku i byłem pewien, że to koniec. A po naładowaniu, po kilku dniach, spróbowałem go odpalić... i nie mogłem uwierzyć ale ODPALIŁ i nadal działa! (dodam że kiedyś jakiś większy JBL spadł mi z trzech metrów i przestał działać..) Jak kiedyś ten Philips przestanie grać.. to kupię go jeszcze raz, oby był nadal w produkcji:)
Предимства
Nawet na najwyższym poziomie głośności nie traci głębi bassu, mega solidne wykonanie!!!
Недостатъци
brak.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Дата на използване 2023-07-05
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Дата на използване 2023-07-05
Zalánka
15/06/2022
Magyarország
Meglepő
Meglepő hangzás, kényelmes hordozhatóság és optimális méret! 5 csillag
Предимства
méret, hordozhatóság, hang
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAS7505 vezeték nélküli hangsugárzó
Дата на използване 2021-05-15
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAS7505 vezeték nélküli hangsugárzó
Дата на използване 2021-05-15
Стандартът IPX7 означава, че вътрешната мембрана може да бъде потопена за 30 минути на дълбочина до 1 м. Платът на високоговорителя не е водоустойчив, но може да издържи на капки вода.