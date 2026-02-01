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  • Чувайте музиката си ясно, където и да сте
  • Чувайте музиката си ясно, където и да сте
  • Чувайте музиката си ясно, където и да сте
  • Чувайте музиката си ясно, където и да сте
  • Чувайте музиката си ясно, където и да сте
  • Чувайте музиката си ясно, където и да сте
  • Чувайте музиката си ясно, където и да сте
  • Чувайте музиката си ясно, където и да сте
  • Чувайте музиката си ясно, където и да сте
  • Чувайте музиката си ясно, където и да сте
  • Чувайте музиката си ясно, където и да сте
  • Чувайте музиката си ясно, където и да сте
  • Чувайте музиката си ясно, където и да сте
  • Чувайте музиката си ясно, където и да сте

Безжичен високоговорител

TAS1509BK/00

Чувайте музиката си ясно, където и да сте

Вземете музиката си навсякъде с този страхотен Bluetooth високоговорител. Пасивният излъчвател осигурява мощни баси, а класът на защита IPX7 означава, че високоговорителят може безпроблемно да бъде потопен във вода за 30 минути. Провеждайте разговори със свободни ръце, където и да сте.

Виж всички предимства

Чувайте музиката си ясно, където и да сте

  • Пасивен излъчвател. Мощни баси

  • Сдвоете два високоговорителя за стерео звук

  • 5W RMS изходна мощност

  • Водоустойчивост IPX7

Пасивен радиатор за мощен бас

Пасивен радиатор за мощен бас

Тази страхотна малка тонколона осигурява удивително плътен и мощен бас. Вземете музиката си със себе си и я слушайте ясно в градината, по време на разходка или на плажа. Идеална е да я носите със себе си, каквито и да са плановете ви.

Сдвоете с идентична тонколона за стерео звук

Искате още по-богат звук? Можете лесно да свържете две идентични тонколони за фантастичен стерео звук. Чуйте музиката си така, както е замислена да звучи. Дори когато сте навън, няма да пропуснете нито ритъм, нито дума.

Водоустойчивост IPX7

Водоустойчивост IPX7

Тази страхотна малка тонколона е готова за всичко. Независимо дали ви завали дъжд, изпотите се, или дори скочите от лодка, водоустойчивостта IPX7 означава, че тонколоната може да бъде потопена за до 30 минути без никакви проблеми.

Технически данни

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