TAS1509BK/00
Чувайте музиката си ясно, където и да сте
Вземете музиката си навсякъде с този страхотен Bluetooth високоговорител. Пасивният излъчвател осигурява мощни баси, а класът на защита IPX7 означава, че високоговорителят може безпроблемно да бъде потопен във вода за 30 минути. Провеждайте разговори със свободни ръце, където и да сте.
Пасивен излъчвател. Мощни баси
Сдвоете два високоговорителя за стерео звук
5W RMS изходна мощност
Водоустойчивост IPX7
Тази страхотна малка тонколона осигурява удивително плътен и мощен бас. Вземете музиката си със себе си и я слушайте ясно в градината, по време на разходка или на плажа. Идеална е да я носите със себе си, каквито и да са плановете ви.
Искате още по-богат звук? Можете лесно да свържете две идентични тонколони за фантастичен стерео звук. Чуйте музиката си така, както е замислена да звучи. Дори когато сте навън, няма да пропуснете нито ритъм, нито дума.
Тази страхотна малка тонколона е готова за всичко. Независимо дали ви завали дъжд, изпотите се, или дори скочите от лодка, водоустойчивостта IPX7 означава, че тонколоната може да бъде потопена за до 30 минути без никакви проблеми.
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