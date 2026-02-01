Пасивен радиатор за мощен бас

Тази страхотна малка тонколона осигурява удивително плътен и мощен бас. Вземете музиката си със себе си и я слушайте ясно в градината, по време на разходка или на плажа. Идеална е да я носите със себе си, каквито и да са плановете ви.