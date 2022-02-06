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Прекратен продукт

Безжична тонколона

TAS1505B/00

5

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Преносимо парти

Вземете партито в джоба си с Bluetooth високоговорител, който е достатъчно малък, че да го закачите на китката си! Този малък високоговорител е изцяло водоустойчив и ви предоставя изненадващо мощен звук за размера си.

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Преносимо парти

  • Bluetooth®

  • 2,5 W изходна мощност

  • 8 часа време на възпроизвеждане

  • Водоустойчивост IPX7

Издръжливост и водоустойчивост IPX7

Този преносим Bluetooth високоговорител е оценен по IPX7, което значи, че може да издържи на пълно потапяне във вода до 1 м дълбочина до 30 минути. Можете да купонясвате под душа, около басейна и дори в него! Безжичният обхват е 20 м.

8 часа време на възпроизвеждане. 2,5 часа време за зареждане

Звуците остават ясни дори когато възпроизвеждате музиката силно, а пасивен излъчвател усилва басите. Получавате 8 часа време за възпроизвеждане, а пълното зареждане отнема 2,5 часа. Bluetooth връзката е стабилна, а сдвояването е лесно.

Изберете си цвят. Покажете стила си

Винаги бъдете себе си. Този малък Bluetooth високоговорител се предлага в няколко цвята, така че можете да се насладите на стила си. Лентата за носене, която е в същия цвят, улеснява носенето на високоговорителя, където и да отидете.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

06/02/2022

България

България

Потвърден купувач

перфектен звук на средна громкост

Перфектен звук на средна громкост. Отличен бас. Не трябва да надуваш громкоста на макс. Дълго держи батерия. Бързо се зарежда. Подходящ и за вътре и за навън.

Предимства

Лека, малка, хубав бас.

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAS1505B Безжична тонколона

Дата на използване 2021-01-06

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAS1505B Безжична тонколона

Дата на използване 2021-01-06

17/07/2026

Slovensko

Slovensko

Produkt je výborný

Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.

Предимства

Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný

Недостатъци

Nenašiel som

Този отзив е направен за TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Дата на използване 2023-07-11

Този отзив е направен за TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Дата на използване 2023-07-11

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