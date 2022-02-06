Прекратен продукт
Преносимо парти
Вземете партито в джоба си с Bluetooth високоговорител, който е достатъчно малък, че да го закачите на китката си! Този малък високоговорител е изцяло водоустойчив и ви предоставя изненадващо мощен звук за размера си.
Bluetooth®
2,5 W изходна мощност
8 часа време на възпроизвеждане
Водоустойчивост IPX7
Този преносим Bluetooth високоговорител е оценен по IPX7, което значи, че може да издържи на пълно потапяне във вода до 1 м дълбочина до 30 минути. Можете да купонясвате под душа, около басейна и дори в него! Безжичният обхват е 20 м.
Звуците остават ясни дори когато възпроизвеждате музиката силно, а пасивен излъчвател усилва басите. Получавате 8 часа време за възпроизвеждане, а пълното зареждане отнема 2,5 часа. Bluetooth връзката е стабилна, а сдвояването е лесно.
Винаги бъдете себе си. Този малък Bluetooth високоговорител се предлага в няколко цвята, така че можете да се насладите на стила си. Лентата за носене, която е в същия цвят, улеснява носенето на високоговорителя, където и да отидете.
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Zmeyulkka
06/02/2022
България
Потвърден купувач
перфектен звук на средна громкост
Перфектен звук на средна громкост. Отличен бас. Не трябва да надуваш громкоста на макс. Дълго держи батерия. Бързо се зарежда. Подходящ и за вътре и за навън.
Предимства
Лека, малка, хубав бас.
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAS1505B Безжична тонколона
Дата на използване 2021-01-06
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAS1505B Безжична тонколона
Дата на използване 2021-01-06
Pablo Picasso
17/07/2026
Slovensko
Produkt je výborný
Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.
Предимства
Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný
Недостатъци
Nenašiel som
Този отзив е направен за TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Дата на използване 2023-07-11
Този отзив е направен за TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Дата на използване 2023-07-11