TAS1209BK/00
Носете мелодиите си където и да отидете
Вземете музиката си, докато сте сред природата, с този Bluetooth високоговорител. Пасивен излъчвател осигурява мощни баси, а класът на защита IPX4 означава, че високоговорителят може да издържи на лек дъжд или ако го занесете във фитнеса. Можете също така да провеждате разговори със свободни ръце, където и да
Пасивен излъчвател. Силни баси
Сдвоете два високоговорителя, за да се насладите на стереозвук
Изходна мощност 5 W RMS
IPX4 устойчиви на пръски/изпотяване
Басите, които получавате от този компактен малък високоговорител, са забележително наситени и мощни. Вземете мелодиите си със себе си и слушайте ясното им звучене в градината, по време на разходка или на плажа. Високоговорителят е перфектен за работа, почивка и забавления – където и да се намирате.
В настроение сте за още по-наситен звук? Можете с лекота да свържете два идентични високоговорителя, за да се насладите на забележителен стереозвук. Слушайте музиката си по начина, по който е било замислено да бъде чута. Дори докато се разкарвате навън, няма да пропуснете нито нотка от ритъма и нито дума от текста.
Този издръжлив малък високоговорител е готов да прекара деня навън заедно с вас. Класът на защита IPX4 означава, че високоговорителят може да издържи на пръски от дъжд или пот, така че можете да се отпуснете и да продължите да слушате музика.
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