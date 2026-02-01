Сдвоете с втори идентичен високоговорител за стерео звук

В настроение сте за още по-наситен звук? Можете с лекота да свържете два идентични високоговорителя, за да се насладите на забележителен стереозвук. Слушайте музиката си по начина, по който е било замислено да бъде чута. Дори докато се разкарвате навън, няма да пропуснете нито нотка от ритъма и нито дума от текста.