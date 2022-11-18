Прекратен продукт
Повече възможности, които ще обикнете
Ще намерите всичко, което харесвате, на това интернет радио на Philips. Освен интернет, DAB+ и FM настройка вие също разполагате със съвместимост със Spotify Connect и поточно предаване чрез Bluetooth. Заредете мобилното си устройство на безжичната подложка за зареждане Qi.
DAB+
Spotify connect
Bluetooth®
с безжично зарядно устройство
Безжична Qi подложка за зареждане е поставена отгоре на радиото. За по-старите телефони има USB порт за зареждане. Има голям, ясен цифров дисплей за час, а бутоните за управление са разположени на предния панел.
Поточно предаване от Spotify? Това Bluetooth интернет радио може да се похвали със Spotify Connect. Използвайте мобилния си телефон като дистанционно управление, докато радиото излъчва най-висококачествения сигнал на Spotify – директно от сървърите на Spotify. Можете също да предавате поточно от други музикални услуги чрез мобилното си устройство.
Таймерът за заспиване ви позволява да потънете в спокоен сън с любимата си радиостанция, която се възпроизвежда на заден план. Функцията за двоен будилник ви позволява да зададете две различни аларми. Перфектно, ако има вероятност да проспите първата аларма.
3.8
от 5
9
Отзиви
86%
препоръчват този продукт
Dantes57
18/11/2022
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Ten produkt - rewelacyja!!!
Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.
Предимства
Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów
Недостатъци
Nie stwierdziłem do tej pory
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAR8805 Radio internetowe
Дата на използване 2021-10-18
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAR8805 Radio internetowe
Дата на използване 2021-10-18
Míra z Prahy
25/03/2022
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
Super zvuk
Vše co potřebujete, podcasty, DAB, Bluetooth, internetové i klasické rádio. Přehledný displej. Budík, sleeptime. Vřele doporučuji.
Предимства
Cena a kvalita
Недостатъци
Nenašel jsem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAR8805 Internetové rádio
Дата на използване 2021-02-25
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAR8805 Internetové rádio
Дата на използване 2021-02-25
Jacek7
23/10/2021
Polska
Wszystko działa OK
Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda
Предимства
Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też
Недостатъци
Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAR8805 Radio internetowe
Дата на използване 2021-09-23
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAR8805 Radio internetowe
Дата на използване 2021-09-23