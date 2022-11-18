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Прекратен продукт

Интернет радио

TAR8805/10

3.8

| (9) Отзиви | 86% препоръчват този продукт

Повече възможности, които ще обикнете

Ще намерите всичко, което харесвате, на това интернет радио на Philips. Освен интернет, DAB+ и FM настройка вие също разполагате със съвместимост със Spotify Connect и поточно предаване чрез Bluetooth. Заредете мобилното си устройство на безжичната подложка за зареждане Qi.

Виж всички предимства

Повече възможности, които ще обикнете

  • DAB+

  • Spotify connect

  • Bluetooth®

  • с безжично зарядно устройство

Безжична подложка за зареждане с Qi. USB порт

Безжична подложка за зареждане с Qi. USB порт

Безжична Qi подложка за зареждане е поставена отгоре на радиото. За по-старите телефони има USB порт за зареждане. Има голям, ясен цифров дисплей за час, а бутоните за управление са разположени на предния панел.

Spotify Connect. Използвайте мобилно устройство като Spotify дистанционно управление

Spotify Connect. Използвайте мобилно устройство като Spotify дистанционно управление

Поточно предаване от Spotify? Това Bluetooth интернет радио може да се похвали със Spotify Connect. Използвайте мобилния си телефон като дистанционно управление, докато радиото излъчва най-висококачествения сигнал на Spotify – директно от сървърите на Spotify. Можете също да предавате поточно от други музикални услуги чрез мобилното си устройство.

Двоен будилник и таймер за заспиване

Таймерът за заспиване ви позволява да потънете в спокоен сън с любимата си радиостанция, която се възпроизвежда на заден план. Функцията за двоен будилник ви позволява да зададете две различни аларми. Перфектно, ако има вероятност да проспите първата аларма.

Технически данни

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Отзиви

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3.8

от 5

9

Отзиви

86%

препоръчват този продукт

18/11/2022

Polska

Polska

Потвърден купувач

Ten produkt - rewelacyja!!!

Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.

Предимства

Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów

Недостатъци

Nie stwierdziłem do tej pory

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAR8805 Radio internetowe

Дата на използване 2021-10-18

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAR8805 Radio internetowe

Дата на използване 2021-10-18

25/03/2022

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Super zvuk

Vše co potřebujete, podcasty, DAB, Bluetooth, internetové i klasické rádio. Přehledný displej. Budík, sleeptime. Vřele doporučuji.

Предимства

Cena a kvalita

Недостатъци

Nenašel jsem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAR8805 Internetové rádio

Дата на използване 2021-02-25

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAR8805 Internetové rádio

Дата на използване 2021-02-25

23/10/2021

Polska

Polska

Wszystko działa OK

Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda

Предимства

Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też

Недостатъци

Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAR8805 Radio internetowe

Дата на използване 2021-09-23

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAR8805 Radio internetowe

Дата на използване 2021-09-23

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