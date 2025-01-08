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Преносимо радио с фенерче

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Преносимо радио с фенерче

TAR1609/00

Преносимо радио с фенерче

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Поддържа управление на избрани модели Bluetooth високоговорители Philips, саундбарове, парти високоговорители, микросистеми, CD аудио системи и преносими радиа.

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Приложение Philips Entertainment

Ръководства и документация

Ръководство за бърз старт - English (US)

  • PDF файл, 3.5 MB
  • 8 January 2025

Локализирана търговска брошура

  • PDF файл, 584.3 kB
  • 3 December 2024

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