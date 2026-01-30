Компактно, преносимо радио
Аналогова настройка на FM/AM
Вградена литиевойонна батерия
SOS фенерче
Това удобно преносимо радио е идеалният спътник за дълги разходки. Прихващайте ясни радиосигнали, зареждайте други устройства и осветявайте пътя си с мощното фенерче. Можете дори да издавате силен SOS алармен сигнал с мигаща светлина при спешни случаи.
Това удобно радио няма да ви разочарова. Зареждайте радиото с включения USB-C кабел за до 32 часа време за възпроизвеждане на радио при нормално ниво на силата на звука.
Никога не губете мощност! Винаги ще разполагате с резервен източник за зареждане със слънчевите панели върху горната част на радиото или чрез навиване на прикрепената ръчна манивела. Радиото работи и с 3 AAA батерии (не са включени). USB-A порт ви позволява да използвате радиото, за да зареждате другите си устройства при спешни случаи.
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Vitulis
30/01/2026
Latvija
Потвърден купувач
Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim
Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.
Този отзив е направен за TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Този отзив е направен за TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Przemek81
19/08/2025
Polska
Radio na każdą sytuację
Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.
Предимства
Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną
Недостатъци
Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAR1609 Przenośne radio z latarką
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAR1609 Przenośne radio z latarką