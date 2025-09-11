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  • Стил щипка за ухо. Прилягане за открито ухо.
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  • Стил щипка за ухо. Прилягане за открито ухо.
  • Стил щипка за ухо. Прилягане за открито ухо.
  • Стил щипка за ухо. Прилягане за открито ухо.
  • Стил щипка за ухо. Прилягане за открито ухо.
  • Стил щипка за ухо. Прилягане за открито ухо.
  • Стил щипка за ухо. Прилягане за открито ухо.
  • Стил щипка за ухо. Прилягане за открито ухо.
  • Стил щипка за ухо. Прилягане за открито ухо.
  • Стил щипка за ухо. Прилягане за открито ухо.
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  • Стил щипка за ухо. Прилягане за открито ухо.
  • Стил щипка за ухо. Прилягане за открито ухо.
  • Стил щипка за ухо. Прилягане за открито ухо.
  • Стил щипка за ухо. Прилягане за открито ухо.
  • Стил щипка за ухо. Прилягане за открито ухо.
  • Стил щипка за ухо. Прилягане за открито ухо.
  • Стил щипка за ухо. Прилягане за открито ухо.
  • Стил щипка за ухо. Прилягане за открито ухо.

2000 seriesНапълно безжични слушалки за открито ухо

TAQ2000BK/00

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно
Стил щипка за ухо. Прилягане за открито ухо.
Наслаждавайте се на чист звук и целодневен комфорт с напълно безжичните отворени слушалки, които носите като щипка за ухо. Всяка слушалка се закрепва леко, но сигурно, а дизайнът за открито ухо ви позволява да чувате света, както и това, което слушате.
Виж всички предимства

Стил щипка за ухо. Прилягане за открито ухо.

  • Напълно безжични отворени слушалки

  • Стил щипка за ухо

  • До 28 часа време на възпроизвеждане

  • Bluetooth многоточкова

Отворени слушалки в стил щипка за ухо. Комфорт през целия ден

Отворени слушалки в стил щипка за ухо. Комфорт през целия ден

Тези отворени слушалки се закрепват леко, но сигурно към външната част на ухото, а гъвкавата връзка ви позволява да регулирате захвата за максимален комфорт. Прецизните мембрани с въздушна проводимост насочват звука към ушния ви канал, без да го изолират, така че ще чувате и случващото се в непосредствена близост до вас.

До 28 часа време на възпроизвеждане. Калъф за зареждане Slimline

До 28 часа време на възпроизвеждане. Калъф за зареждане Slimline

Вие получавате 7 часа време на възпроизвеждане от едно пълно зареждане и допълнителни 21 часа от калъфа. Ако имате нужда от бързо захранване, поставете слушалките обратно в калъфа само за 15 минути, за да получите още един час. Пълното презареждане на слушалките отнема 2 часа, а моно режимът ви позволява да използвате една слушалка в даден момент, докато другата се зарежда.

Стабилна многоточкова Bluetooth свързаност

Стабилна многоточкова Bluetooth свързаност

Усъвършенстваната Bluetooth свързаност ви осигурява по-стабилна връзка за безпроблемно поточно предаване и можете да се свържете с две Bluetooth устройства едновременно. Насладете се на списък за изпълнение или слушайте без прекъсване любимия си подкаст без досадни прекъсвания в звука.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

11/09/2025

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Malá, ale šikovná

Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.

Предимства

Váha, konstrukce okolo uší

Недостатъци

Občas druhá strana špatně slyší hovor.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

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