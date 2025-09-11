TAQ2000BK/00
Напълно безжични отворени слушалки
Стил щипка за ухо
До 28 часа време на възпроизвеждане
Bluetooth многоточкова
Тези отворени слушалки се закрепват леко, но сигурно към външната част на ухото, а гъвкавата връзка ви позволява да регулирате захвата за максимален комфорт. Прецизните мембрани с въздушна проводимост насочват звука към ушния ви канал, без да го изолират, така че ще чувате и случващото се в непосредствена близост до вас.
Вие получавате 7 часа време на възпроизвеждане от едно пълно зареждане и допълнителни 21 часа от калъфа. Ако имате нужда от бързо захранване, поставете слушалките обратно в калъфа само за 15 минути, за да получите още един час. Пълното презареждане на слушалките отнема 2 часа, а моно режимът ви позволява да използвате една слушалка в даден момент, докато другата се зарежда.
Усъвършенстваната Bluetooth свързаност ви осигурява по-стабилна връзка за безпроблемно поточно предаване и можете да се свържете с две Bluetooth устройства едновременно. Насладете се на списък за изпълнение или слушайте без прекъсване любимия си подкаст без досадни прекъсвания в звука.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
HJanet
11/09/2025
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
Malá, ale šikovná
Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.
Предимства
Váha, konstrukce okolo uší
Недостатъци
Občas druhá strana špatně slyší hovor.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka