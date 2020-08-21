Прекратен продукт
Дайте свобода на баса
Разтърсете стаята с Bluetooth парти високоговорителя, който има мембрани с двойни баси за ударен бас! Можете да включите китара и микрофон, за да свирите свои мелодии. Получавате парти светлинни ефекти, забавни караоке функции и 14 часа време за възпроизвеждане.
Bluetooth®
Караокето функцията включва: ехо, превключване на женски/мъжки глас, заглушаване на глас
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється супер
Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.
Предимства
За
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Дата на използване 2020-07-20
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Дата на използване 2020-07-20