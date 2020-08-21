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Прекратен продукт

Bluetooth парти високоговорител

TANX200/10

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Дайте свобода на баса

Разтърсете стаята с Bluetooth парти високоговорителя, който има мембрани с двойни баси за ударен бас! Можете да включите китара и микрофон, за да свирите свои мелодии. Получавате парти светлинни ефекти, забавни караоке функции и 14 часа време за възпроизвеждане.

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Дайте свобода на баса

  • Bluetooth®

Линеен вход и изходна връзка (3,5 мм)

Караоке функцията включва: ехо, превключване на женски/мъжки глас, заглушаване на глас

Караокето функцията включва: ехо, превключване на женски/мъжки глас, заглушаване на глас

Размери: 268 x 556 x 285 мм

Технически данни

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

З поставленою задачею справляється супер

Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.

Предимства

За

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Дата на използване 2020-07-20

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Дата на използване 2020-07-20

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