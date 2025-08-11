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Микро музикална система

TAM3505M2/12

Микро музикална система

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Приложение Philips Entertainment

Поддържа управление на избрани модели Bluetooth високоговорители Philips, саундбарове, парти високоговорители, микросистеми, CD аудио системи и преносими радиа.

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Приложение Philips Entertainment

Ръководства и документация

Локализирана търговска брошура

  • PDF файл, 1.8 MB
  • 11 August 2025

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 2.3 MB
  • 7 May 2025

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