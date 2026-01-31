TAM3505M2/12
Басрефлексни високоговорители
20 W
Bluetooth 5.4
DAB+/FM, CD, USB, аудиовход
Ще се насладите на ясен, чист стерео звук с дълбоки баси, тъй като високоговорителите тип букшелф извличат максимума от изходната мощност от 20 W (RMS), 3" високоговорители за ниски честоти и басрефлексните портове на системата. Управлението на цифровия звук ви позволява да изберете от предварително зададени стилове звук – от музика до радио драми, вие винаги ще се наслаждавате на най-добрия звук за това, което слушате.
Музика, подкасти, новини, драми, спорт – списъкът е безкраен! Можете да настроите към кристално ясно DAB+/FM радио, да предавате поточно звуци чрез Bluetooth или да се свързвате с други източници, като флаш устройства, чрез USB или грамофони чрез аудиовход. Цифровият радио тунер с 20 предварителни настройки осигурява кристално ясно приемане, а CD плейърът може да чете MP3 компактдискове и записани компактдискове.
Поддържат се Bluetooth LE Audio и кодек LC3 за осезаемо по-добър звук по време на поточно предаване. Поддържа се и Auracast, за да можете да предавате поточно от съвместимо смарт устройство към микросистемата и други високоговорители, съвместими с Auracast.
4.5
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
JirkaJ
31/01/2026
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
Ok
Pro běžný poslech úplně dostačující. Na ozvučení většího prostoru by systém nestačil, do běžného pokoje ok
Предимства
Malý, pěkný, funkčně dostačující
Недостатъци
Mohl by mít nastavitelný ekvalizer podle vlastních preferencí
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Kapinko
11/10/2025
Slovensko
Потвърден купувач
Dobrý produkt
Dizajnovo pekný výrobok, DAB zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem. Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu)
Предимства
Dizajnovo pekný výrobok, DAB vynikajúca kvalita ale zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem, využite externých zdrojov prehrávania CD a USB..
Недостатъци
Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu
Този отзив е направен за TAM3505M2 Hudobný mikrosystém
Този отзив е направен за TAM3505M2 Hudobný mikrosystém