Прекратен продукт
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB порт за зареждане
18 W
Тази стилна микро система ви позволява да предавате поточно списъци за изпълнение и други чрез Bluetooth, да възпроизвеждате CD и да слушате FM радио. Цифровият радио тунер с 10 предварителни настройки осигурява ясно приемане, а CD плейърът може да чете MP3 CD и записани CD.
Букшелф високоговорителите ви осигуряват ясен звук и добър бас от 3" високоговорители за ниски честоти и басрефлексни портове. Максималната мощност от 18 W предоставя приличен звук в по-малки пространства. Идеален за домашен офис или спалня.
Централното тяло с двутонов сигнал и кутиите на високоговорителите припомнят дизайна на hi-fi отделни части. Текстурираният циферблат за регулиране на силата на звука придава задоволително аналогово усещане за работа. В предната част на устройството има бутони за възпроизвеждане и избор на източник.
4.3
от 5
6
Отзиви
83%
препоръчват този продукт
stosto6666
16/08/2022
България
Потвърден купувач
Продукта е страхотен
Стилен дизайн, първокласна визия, лесна функционалност и добра акустика
Предимства
Philips
Недостатъци
Не виждам
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAM3205 Микро музикална система
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAM3205 Микро музикална система
Ivetinka
03/07/2023
Slovensko
Потвърден купувач
Blue tooth aj možnosť nabíjania
Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.
Предимства
Blue tooth, nabíjačka
Недостатъци
Krátke káble k reproduktorom
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAM3205 Hudobný mikrosystém
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAM3205 Hudobný mikrosystém
MarCeL_11
25/03/2023
Polska
Świetna Wieża!
Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAM3205 Mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAM3205 Mikrowieża