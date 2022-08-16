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  • Готови за звуците, които обичате
  • Готови за звуците, които обичате
  • Готови за звуците, които обичате
  • Готови за звуците, които обичате
  • Готови за звуците, които обичате

Прекратен продукт

Микро музикална система

TAM3205/12

4.3
| (6) Отзиви | 83% препоръчват този продукт
Готови за звуците, които обичате
Чувайте повече от всеки подкаст или списък за изпълнение, който предавате поточно. Преоткрийте колекцията си от компактдискове или включете радиото. Микро системата с класически вид звучи страхотно в по-малките помещения и можете да свързвате други източници чрез USB или аудио вход.
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Готови за звуците, които обичате

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB порт за зареждане

  • 18 W

Цялата ваша музикална колекция

Тази стилна микро система ви позволява да предавате поточно списъци за изпълнение и други чрез Bluetooth, да възпроизвеждате CD и да слушате FM радио. Цифровият радио тунер с 10 предварителни настройки осигурява ясно приемане, а CD плейърът може да чете MP3 CD и записани CD.

Басрефлексни високоговорители. По-богати ниски тонове

Букшелф високоговорителите ви осигуряват ясен звук и добър бас от 3" високоговорители за ниски честоти и басрефлексни портове. Максималната мощност от 18 W предоставя приличен звук в по-малки пространства. Идеален за домашен офис или спалня.

Класически дизайн

Централното тяло с двутонов сигнал и кутиите на високоговорителите припомнят дизайна на hi-fi отделни части. Текстурираният циферблат за регулиране на силата на звука придава задоволително аналогово усещане за работа. В предната част на устройството има бутони за възпроизвеждане и избор на източник.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

6

Отзиви

83%

препоръчват този продукт

4
3
2

16/08/2022

България

България

Потвърден купувач

Продукта е страхотен

Стилен дизайн, първокласна визия, лесна функционалност и добра акустика

Предимства

Philips

Недостатъци

Не виждам

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAM3205 Микро музикална система

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAM3205 Микро музикална система

03/07/2023

Slovensko

Slovensko

Потвърден купувач

Blue tooth aj možnosť nabíjania

Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.

Предимства

Blue tooth, nabíjačka

Недостатъци

Krátke káble k reproduktorom

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAM3205 Hudobný mikrosystém

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAM3205 Hudobný mikrosystém

25/03/2023

Polska

Polska

Świetna Wieża!

Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAM3205 Mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAM3205 Mikrowieża

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