výrobek jsem po dvou dnech testování vrátil, nevím, kde má být výkon 18W, repro jsou 2x7W, tvrzení o plných basech a bass reflexu je z říše snů, nechápu, že se Philips podepíše pod něco takového - skutečnost je opačná: zvuk je prakticky bez basů, nižší frekvence vůbec nefungují, trochu až při vyšší hlasitosti, ale to jsou přehlušeny středy a výškami, nečekám od levné kategorie zázraky, ale 10 let starý mikrosystém od Philipsu, s papírově o něco slabším výkonem (navíc v plastovém provedení) podá na první poslech kvalitnější zvuk; produkt byl opticky bez vady a vypadal solidně, ale zvukový výstup naprosto neodpovídal