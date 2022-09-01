Прекратен продукт
Свръхтънък дизайн. С множество функции.
Не ви достига пространство? Получете повече забавление. Освен интернет радио и DAB+ тази тънка микро система за стенен монтаж ви предоставя съвместимост със Spotify Connect и поточно предаване чрез Bluetooth. Можете дори да свържете вашия CD плейър или дек за записване.
DAB+
Spotify connect
Bluetooth®
Поточно предаване от Spotify? Това Bluetooth интернет радио може да се похвали със Spotify Connect. Използвайте мобилния си телефон като дистанционно управление, докато радиото излъчва най-висококачествения сигнал на Spotify – директно от сървърите на Spotify. Две широколентови мембрани доставят чист стерео звук.
4.2
от 5
10
Отзиви
89%
препоръчват този продукт
Алстарш
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Чудесно Интернет радио!Избор на станции,добър звук
Богати възможности,качествен звук!Отличен за хора,обичащи да слушат разнообразна музика.
Предимства
Високо качество,отлични характеристики.
Недостатъци
Не намирам.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAM2805 Интернет радио
Дата на използване 2021-09-01
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAM2805 Интернет радио
Дата на използване 2021-09-01
zelenjavna juha
11/05/2021
Slovenija
Internetni radio za vsak kotiček!
Možnost stenske montaže je TOP, saj ga lahko tako skrijemo v vsak kotiček in ne zavzema dragocenega prostora na kuhinjskem pultu. DAB in internet radio pa zagotavljata da bo naprava še dolgo aktualna.
Предимства
glasnost, oblika, stenska montaža, ekran
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAM2805 Internetni radio
Дата на използване 2020-04-11
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAM2805 Internetni radio
Дата на използване 2020-04-11
Rebeka33
06/07/2020
Slovenija
Odličen DAB+ sprejem, še boljši internetni radio
Enostaven za uporabo in eden redkih, ki imajo internetni radio in za to ne potrebuješ telefona. Izdelek bi priporočil prijateljem, ki radi poslušajo glasbo od vsepovsod.
Предимства
Internetni radio, Bluetooth, stenska montaža
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAM2805 Internetni radio
Дата на използване 2020-06-06
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAM2805 Internetni radio
Дата на използване 2020-06-06