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Прекратен продукт

Интернет радио

TAM2805/10

4.2

| (10) Отзиви | 89% препоръчват този продукт

Свръхтънък дизайн. С множество функции.

Не ви достига пространство? Получете повече забавление. Освен интернет радио и DAB+ тази тънка микро система за стенен монтаж ви предоставя съвместимост със Spotify Connect и поточно предаване чрез Bluetooth. Можете дори да свържете вашия CD плейър или дек за записване.

Виж всички предимства

Свръхтънък дизайн. С множество функции.

  • DAB+

  • Spotify connect

  • Bluetooth®

Лесно поточно предаване. Епично слушане

Поточно предаване от Spotify? Това Bluetooth интернет радио може да се похвали със Spotify Connect. Използвайте мобилния си телефон като дистанционно управление, докато радиото излъчва най-висококачествения сигнал на Spotify – директно от сървърите на Spotify. Две широколентови мембрани доставят чист стерео звук.

2,4-инчов цветен TFT дисплей. Предоставено дистанционно

Тънък дизайн за стенен монтаж. Или в изправено положение на рафт

Технически данни

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Отзиви

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4.2

от 5

10

Отзиви

89%

препоръчват този продукт

2

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Чудесно Интернет радио!Избор на станции,добър звук

Богати възможности,качествен звук!Отличен за хора,обичащи да слушат разнообразна музика.

Предимства

Високо качество,отлични характеристики.

Недостатъци

Не намирам.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAM2805 Интернет радио

Дата на използване 2021-09-01

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAM2805 Интернет радио

Дата на използване 2021-09-01

11/05/2021

Slovenija

Slovenija

Internetni radio za vsak kotiček!

Možnost stenske montaže je TOP, saj ga lahko tako skrijemo v vsak kotiček in ne zavzema dragocenega prostora na kuhinjskem pultu. DAB in internet radio pa zagotavljata da bo naprava še dolgo aktualna.

Предимства

glasnost, oblika, stenska montaža, ekran

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAM2805 Internetni radio

Дата на използване 2020-04-11

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAM2805 Internetni radio

Дата на използване 2020-04-11

06/07/2020

Slovenija

Slovenija

Odličen DAB+ sprejem, še boljši internetni radio

Enostaven za uporabo in eden redkih, ki imajo internetni radio in za to ne potrebuješ telefona. Izdelek bi priporočil prijateljem, ki radi poslušajo glasbo od vsepovsod.

Предимства

Internetni radio, Bluetooth, stenska montaža

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAM2805 Internetni radio

Дата на използване 2020-06-06

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAM2805 Internetni radio

Дата на използване 2020-06-06

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