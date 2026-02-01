TAK5500AL/00
Наличен в
Ограничена сила на звука до 85 dB
Шумопотискане Pro
Безжично споделяне на аудио
Издръжливи и сгъваеми
Тези слушалки имат удобно прилягане върху ушите, което спомага за пасивно намаляване на околния шум, и ограничение на силата на силата на звука от 75 dB, което е идеално за слушане в по-тиха среда. За по-шумни места шумопотискането може да бъде включено чрез слушалките или приложението Philips Headphones, а родителите могат да зададат режим на пътуване от 85 dB в приложението.*
Адаптивното шумопотискане автоматично се адаптира към заобикалящата среда, така че децата да могат да се съсредоточат тихо или да чуват звуците си на шумни места, без да искат да увеличат звука! Управлението на наушниците активира Awareness Mode, за да могат да чуват какво се случва около тях, а режимът Quick Awareness усилва гласовете, за да ви чуват, докато носят слушалките.
Ако приятелите на детето ви също имат чифт слушалки Philips K5500, те могат да създадат безжична верига между слушалките и да слушат един и същ звук. Единият чифт слушалки се свързва към смарт устройството, от което искат да слушат, и след това двамата приятели трябва да натиснат многофункционалния бутон, за да влязат в режим на споделяне на аудио.
Отзиви
Силата на звука е ограничена до 75 dB в нормален режим и 85 dB в режим на пътуване, в съответствие със стандартите EN 50332 за безопасно слушане.