Адаптивно шумопотискане за безопасно слушане навсякъде

Адаптивното шумопотискане автоматично се адаптира към заобикалящата среда, така че децата да могат да се съсредоточат тихо или да чуват звуците си на шумни места, без да искат да увеличат звука! Управлението на наушниците активира Awareness Mode, за да могат да чуват какво се случва около тях, а режимът Quick Awareness усилва гласовете, за да ви чуват, докато носят слушалките.