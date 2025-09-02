Безжични слушалки с наушници
Ограничена сила на звука до 85 dB
Светодиодни светлини. Споделяне на аудио
Издръжливи и сгъваеми
Специално проектирани за допълнителна безопасност на детските уши, тези слушалки са ограничени до 75 dB за слушане у дома или по време на учене. За слушане в по-шумна среда извън дома родителите могат да използват приложението Philips Headphones, за да зададат ограничение на силата на звука в режим на пътуване до 85 dB.*
Големите кръгли бутони за управление в долната част на наушниците улесняват децата при използването на тези слушалки, а по-малките наушници с меки възглавнички за ушите ги правят удобни за носене. Омекотената лента за глава се регулира лесно за перфектно прилягане и има точки на гърба, които помагат на децата да разберат накъде да сложат слушалките.
Цветните светодиоди в наушниците се съчетават с многоцветния дизайн на тези слушалки, за да ги откроят по правилния начин. Светодиодите могат да бъдат настроени да светят в различни цветове: чудесно за деца, които искат да изразят собственото си чувство за стил.
Награди
4.0
от 5
5
Отзиви
80%
препоръчват този продукт
andzis
02/09/2025
Polska
Słuchawki
Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super
Предимства
dzwiek i design
Недостатъци
nie ma
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
D3x69
21/08/2025
Polska
Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki
Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie
Предимства
Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
HannaKruk
15/08/2025
Polska
Porządne słuchawki dla dzieci
Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.
Предимства
Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.
Недостатъци
Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Силата на звука е ограничена до 75 dB в нормален режим и 85 dB в режим на пътуване, в съответствие със стандартите EN 50332 за безопасно слушане.