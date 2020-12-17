Прекратен продукт
Пренесете музиката. Със стил.
Красиво извит, привлекателно тактилен. Със своя вълнообразен материал на високоговорителя и горен панел от полирана стомана този малък Bluetooth високоговорител ще привлича вниманието където и да отидете. Получавате ясен звук и до 6 часа време за възпроизвеждане.
Bluetooth®
4 W изходна мощност
6 часа време на възпроизвеждане
Водоустойчивост IPX7
Стандартът IPX7 означава, че вътрешната мембрана може да бъде потопена за 30 минути на дълбочина до 1 м. Вълнообразният плат на високоговорителя Kvadrat не е водоустойчив, но може да издържи на капки дъжд.
Този високоговорител е покрит с първокласен плат на високоговорителя, създаден от производителя от висок клас Kvadrat. Този красив вълнообразен материал е акустично прозрачен, позволявайки на звука да се излива свободно от високоговорителя в стаята.
Батерията ви предоставя 6 часа време за възпроизвеждане от пълно зареждане и има бутони върху високоговорителя за регулиране на силата на звука. Можете да сдвоите с идентичен високоговорител на Philips и Georg Jensen, за да се наслаждавате на музиката си в стерео. Просто натиснете бутона за захранване за 2 секунди.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Grzezuk
17/12/2020
Polska
Mały, świetnie wykonany wariat
Wykonanie premium, świetny materiał i piękny metalowy element. Zazwyczaj nie przywiązuję uwagi do detali, ale ten głośnik jest świetnie wykonany. Wiadomo, że jeśli chcemy doskonałych wrażeń z odsłuchu to nic nie zastąpi zestawu z porządnym amplitunerem i kolumnami. Ten głośnik jednak doskonale sprawdzi się na weekend za miastem i jakąś małą imprezkę, której chętnie będzie przygrywał. Dźwięk jest czysty w górnych i średnich tonach. Niskie tony są słyszalne, ale fizyki nie oszukamy. Szczerze polecam, na prawdę!
Предимства
Jakość dźwięku, doskonałe wykonanie
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAJS30 Głośnik Philips George Jensen
Дата на използване 2019-11-17
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAJS30 Głośnik Philips George Jensen
Дата на използване 2019-11-17