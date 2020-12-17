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Прекратен продукт

Високоговорител на Philips и Georg Jensen

TAJS30/00

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Пренесете музиката. Със стил.

Красиво извит, привлекателно тактилен. Със своя вълнообразен материал на високоговорителя и горен панел от полирана стомана този малък Bluetooth високоговорител ще привлича вниманието където и да отидете. Получавате ясен звук и до 6 часа време за възпроизвеждане.

Виж всички предимства

Пренесете музиката. Със стил.

  • Bluetooth®

  • 4 W изходна мощност

  • 6 часа време на възпроизвеждане

  • Водоустойчивост IPX7

Вътрешен високоговорител, оценен по IPX7. За пълно спокойствие

Стандартът IPX7 означава, че вътрешната мембрана може да бъде потопена за 30 минути на дълбочина до 1 м. Вълнообразният плат на високоговорителя Kvadrat не е водоустойчив, но може да издържи на капки дъжд.

Плат на високоговорителя Kvadrat. Проектиран да позволява на звука да преминава

Плат на високоговорителя Kvadrat. Проектиран да позволява на звука да преминава

Този високоговорител е покрит с първокласен плат на високоговорителя, създаден от производителя от висок клас Kvadrat. Този красив вълнообразен материал е акустично прозрачен, позволявайки на звука да се излива свободно от високоговорителя в стаята.

6 часа време за възпроизвеждане. Сдвояване за стерео звук

6 часа време за възпроизвеждане. Сдвояване за стерео звук

Батерията ви предоставя 6 часа време за възпроизвеждане от пълно зареждане и има бутони върху високоговорителя за регулиране на силата на звука. Можете да сдвоите с идентичен високоговорител на Philips и Georg Jensen, за да се наслаждавате на музиката си в стерео. Просто натиснете бутона за захранване за 2 секунди.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

17/12/2020

Polska

Polska

Mały, świetnie wykonany wariat

Wykonanie premium, świetny materiał i piękny metalowy element. Zazwyczaj nie przywiązuję uwagi do detali, ale ten głośnik jest świetnie wykonany. Wiadomo, że jeśli chcemy doskonałych wrażeń z odsłuchu to nic nie zastąpi zestawu z porządnym amplitunerem i kolumnami. Ten głośnik jednak doskonale sprawdzi się na weekend za miastem i jakąś małą imprezkę, której chętnie będzie przygrywał. Dźwięk jest czysty w górnych i średnich tonach. Niskie tony są słyszalne, ale fizyki nie oszukamy. Szczerze polecam, na prawdę!

Предимства

Jakość dźwięku, doskonałe wykonanie

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAJS30 Głośnik Philips George Jensen

Дата на използване 2019-11-17

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAJS30 Głośnik Philips George Jensen

Дата на използване 2019-11-17

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