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Прекратен продукт

Външна батерия Philips Georg Jensen

TAJP10/00

Външна батерия Philips Georg Jensen

Когато изисквате красота от вашите технологии, която тази външна батерия доставя. Прецизно проектирана с тъмнокафява кожа и елементи от полирана стомана, тялото скрива безжична подложка за зареждане Qi. Подвижната каишка също е USB-A към USB-C кабел.

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Красива мощност

Външна батерия Philips Georg Jensen

Минималистичен дизайн. Интелигентна функционалност

Тъмнокафявата силиконова каишка за носене включва вградени USB-A към USB-C връзки за зареждане на външната батерия.

Светодиоден индикатор за захранване. Знаете кога да заредите външната батерия

Светодиоден индикатор за захранването ви позволява да разберете от пръв поглед дали външната батерия се нуждае от зареждане. Подвижната лента за зареждане може да се използва и за зареждане на второ мобилно устройство.

Подвижна каишка за носене служи и като USB-A към USB-C кабел

Тъмнокафявата силиконова каишка за носене включва вградени USB-A към USB-C връзки за зареждане на външната батерия.

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