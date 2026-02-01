Светодиоден индикатор за захранване. Знаете кога да заредите външната батерия

Светодиоден индикатор за захранването ви позволява да разберете от пръв поглед дали външната батерия се нуждае от зареждане. Подвижната лента за зареждане може да се използва и за зареждане на второ мобилно устройство.