Прекратен продукт
TAJP10/00
Външна батерия Philips Georg Jensen
Когато изисквате красота от вашите технологии, която тази външна батерия доставя. Прецизно проектирана с тъмнокафява кожа и елементи от полирана стомана, тялото скрива безжична подложка за зареждане Qi. Подвижната каишка също е USB-A към USB-C кабел.
Тъмнокафявата силиконова каишка за носене включва вградени USB-A към USB-C връзки за зареждане на външната батерия.
Светодиоден индикатор за захранването ви позволява да разберете от пръв поглед дали външната батерия се нуждае от зареждане. Подвижната лента за зареждане може да се използва и за зареждане на второ мобилно устройство.
Тъмнокафявата силиконова каишка за носене включва вградени USB-A към USB-C връзки за зареждане на външната батерия.
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