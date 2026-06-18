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Безжични слушалки, покриващи ушите

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Безжични слушалки, покриващи ушите

TAH8507BK/00

Безжични слушалки, покриващи ушите

Прекратен продукт

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Приложение Philips Headphones

Приложението Philips Headphones ви позволява да се възползвате напълно от потенциала на вашите слушалки. Можете да получите достъп до всички функции, които ще ви осигурят най-доброто аудио изживяване от мобилното ви устройство.

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Приложение Philips Headphones

Ръководства и документация

Ръководство за бърз старт - English (US)

  • PDF файл, 2.5 MB
  • 18 June 2026

ЕС декларация за съответствие

  • PDF файл, 731.1 kB
  • 18 June 2026

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