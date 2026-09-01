Прекратен продукт
TAH8507BK/00
Ясни разговори. Страхотен звук.
Независимо дали сте в офиса, у дома или пътувате между тях, тези безжични слушалки, покриващи ушите, с прикрепящ се микрофон са създадени за бизнес цели. Усъвършенстваното шумопотискане премахва разсейващите шумове от околната среда, а освен това получавате ясни разговори при всяка среща!
Професионално шумопотискане
Ясни разговори. Прикрепящ се микрофон
Многоточкова Bluetooth връзка
До 55 часа време за възпроизвеждане
Тези леки безжични слушалки изглеждат страхотно и ви позволяват да се съсредоточите върху това, което искате да чуете. Усъвършенстваното шумопотискане филтрира нежеланите звуци от света около вас. Awareness Mode ви позволява да върнете звука на света, когато ви трябва.
Перфектно настроените 40 мм мембрани осигуряват изключителна детайлност и бас за всяка песен или подкаст. Използвайте приложения аудио кабел за Hi-Res аудио от любимата ви услуга за стрийминг. Когато приключите, твърдият калъф запазва слушалките в безопасност.
Гледайте филм на таблета си. Отговорете на обаждане от телефона си. С Bluetooth многоточково свързване можете да свържете до две смарт устройства към тези слушалки едновременно. Превключвайте между тях, както ви е необходимо!
Отзиви
Продължителността на работа на батерията при възпроизвеждане е приблизителна и може да варира в зависимост от условията на употреба.