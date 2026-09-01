Ясни разговори. Страхотен звук.

Независимо дали сте в офиса, у дома или пътувате между тях, тези безжични слушалки, покриващи ушите, с прикрепящ се микрофон са създадени за бизнес цели. Усъвършенстваното шумопотискане премахва разсейващите шумове от околната среда, а освен това получавате ясни разговори при всяка среща!