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  • Ясни разговори. Страхотен звук.
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  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
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  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.
  • Ясни разговори. Страхотен звук.

Прекратен продукт

Безжични слушалки, покриващи ушите

TAH8507BK/00

Ясни разговори. Страхотен звук.

Независимо дали сте в офиса, у дома или пътувате между тях, тези безжични слушалки, покриващи ушите, с прикрепящ се микрофон са създадени за бизнес цели. Усъвършенстваното шумопотискане премахва разсейващите шумове от околната среда, а освен това получавате ясни разговори при всяка среща!

Виж всички предимства

Ясни разговори. Страхотен звук.

  • Професионално шумопотискане

  • Ясни разговори. Прикрепящ се микрофон

  • Многоточкова Bluetooth връзка

  • До 55 часа време за възпроизвеждане

Елегантен дизайн с шумопотискане Pro

Елегантен дизайн с шумопотискане Pro

Тези леки безжични слушалки изглеждат страхотно и ви позволяват да се съсредоточите върху това, което искате да чуете. Усъвършенстваното шумопотискане филтрира нежеланите звуци от света около вас. Awareness Mode ви позволява да върнете звука на света, когато ви трябва.

Чудесен звук от 40 мм мембрани

Чудесен звук от 40 мм мембрани

Перфектно настроените 40 мм мембрани осигуряват изключителна детайлност и бас за всяка песен или подкаст. Използвайте приложения аудио кабел за Hi-Res аудио от любимата ви услуга за стрийминг. Когато приключите, твърдият калъф запазва слушалките в безопасност.

Bluetooth многоточково. Свържете към две устройства наведнъж

Bluetooth многоточково. Свържете към две устройства наведнъж

Гледайте филм на таблета си. Отговорете на обаждане от телефона си. С Bluetooth многоточково свързване можете да свържете до две смарт устройства към тези слушалки едновременно. Превключвайте между тях, както ви е необходимо!

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Отзиви

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      1. Продължителността на работа на батерията при възпроизвеждане е приблизителна и може да варира в зависимост от условията на употреба.