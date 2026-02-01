TAH4000BK/00
Естествен звук. Динамични баси
Комфортно прилягане към ухото
Сменяеми компоненти
До 70 часа време на възпроизвеждане
Специално настроените 32 мм мембрани и Dynamic Bass се комбинират, за да ви предоставят страхотен звук с пълни, богати баси дори при ниски нива на звука. Ако гледате филм или играете игри, можете да включите режим с ниско забавяне в нашето придружаващо приложение.
Меките наушници от полиуретанова кожа и меката регулируема лента за глава ви осигуряват изключително удобно носене. За най-добра акустична изолация и комфорт можете да замените меките наушници от мемори пяна, ако с времето се износват. Можете също да замените презареждаемата литиевойонна батерия на слушалките, когато тя достигне края на своя живот.
Съвместимостта с най-новите Bluetooth® 6.0 устройства ви позволява да предавате поточно без досадни прекъсвания в звука и да се свързвате с две устройства едновременно. Поддържат се и Android Fast Pair Microsoft Swift Pair.
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