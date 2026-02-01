Дръжте музиката под ръка

Правете това, което правите, слушайки звуците, които обичате. Тези безжични слушалки с наушници ви осигуряват 15 часа време за възпроизвеждане и чист звук. Бутоните на наушниците улесняват управлението на музиката и обаждания, а наушниците се сгъват за лесно съхранение.