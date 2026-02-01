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Безжични слушалки

TAH1108BK/00

Дръжте музиката под ръка

Правете това, което правите, слушайки звуците, които обичате. Тези безжични слушалки с наушници ви осигуряват 15 часа време за възпроизвеждане и чист звук. Бутоните на наушниците улесняват управлението на музиката и обаждания, а наушниците се сгъват за лесно съхранение.

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Дръжте музиката под ръка

  • 30 мм мембрани/затворен гръб

  • Bluetooth®

  • Лека лента за глава

  • Плоско сгъване

15 часа време за възпроизвеждане и бързо зареждане

Свързването на тези Bluetooth слушалки с наушници е лесно и получавате до 15 часа време за възпроизвеждане от 2-часово зареждане. Ако мощността се изчерпва, бързото 15-минутно зареждане ще поддържа музиката за още 3 часа.

Ясен, чист звук

Мощните 30 мм неодимови акустични мембрани осигуряват ясен звук, а затвореният гръб осигурява отлична звукова изолация. Наслаждавайте се на всяка минута от музиката си, без другите да чуват какво слушате.

Лесни за носене. Лесни за използване

Омекотените чашки осигуряват допълнително удобство при слушане. Бутоните върху чашката ви позволяват да регулирате силата на звука, да прескачате или поставяте на пауза песни, да приемате или отхвърляте повиквания — и още много.

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      1. Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.