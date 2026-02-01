TAH1108BK/00
Дръжте музиката под ръка
Правете това, което правите, слушайки звуците, които обичате. Тези безжични слушалки с наушници ви осигуряват 15 часа време за възпроизвеждане и чист звук. Бутоните на наушниците улесняват управлението на музиката и обаждания, а наушниците се сгъват за лесно съхранение.
30 мм мембрани/затворен гръб
Bluetooth®
Лека лента за глава
Плоско сгъване
Свързването на тези Bluetooth слушалки с наушници е лесно и получавате до 15 часа време за възпроизвеждане от 2-часово зареждане. Ако мощността се изчерпва, бързото 15-минутно зареждане ще поддържа музиката за още 3 часа.
Мощните 30 мм неодимови акустични мембрани осигуряват ясен звук, а затвореният гръб осигурява отлична звукова изолация. Наслаждавайте се на всяка минута от музиката си, без другите да чуват какво слушате.
Омекотените чашки осигуряват допълнително удобство при слушане. Бутоните върху чашката ви позволяват да регулирате силата на звука, да прескачате или поставяте на пауза песни, да приемате или отхвърляте повиквания — и още много.
Отзиви
Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.