TAEP200/12
Наслаждавайте се на всичко – от DVD и USB
Вашият мечтан плейър с безупречно реалистично качество на картината и възможност да възпроизвежда практически всеки диск! DVD плейърът Philips TAEP200 ви дава възможност да изживеете приятни моменти с вашите филми и музика.
USB 2.0
12-битовият видео ЦАП е превъзходен цифрово-аналогов преобразувател, който запазва всеки детайл от автентичното качество на изображението. Той показва едва уловимите сенки и плавната градация на цветовете, присъщи на естествената картина. Ограниченията на обичайния 10-битов ЦАП стават особено забележими, когато използвате големи екрани и проектори.
Възпроизвеждайте практически всеки вид диск - бил той CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW или DVD-RW. Убедете се в ненадминатата гъвкавост и удобство да възпроизвеждате всичките си дискове на това единствено устройство.
Каквото и да гледате, по която и да е телевизия, "Побиране на екрана" гарантира, че картината ще запълни целия екран. Неприятните черни ленти отгоре и отдолу изчезват, без да е нужно да правите досадни ръчни настройки. Просто натиснете бутона "Побиране на екрана", изберете формата и се радвайте на филма си на цял екран
3.9
от 5
8
Отзиви
Macimaci
22/12/2023
Magyarország
A legtöbb videó formátumot beolvassa.
A piacon lévő kínálatok közül (más márkákat is ide sorolva) a legtöbb videó formátumot beolvassa.
Предимства
Sok fajta formátumot le lehet játszani, kis helyen is elfér, nagyon aranyos, kicsi méretű.
Недостатъци
Még nem találtam hibát, vagy negatívumot.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó
Дата на използване 2023-11-22
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó
Дата на използване 2023-11-22
0pītis
17/09/2023
Latvija
Brīnišķīgas īpašības
Ļoti lielisks dizains, viegls, attēlā kvalitāte super. Aizmugurējais apgaismojums pēc savas gaumes.
Предимства
Jancis
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAEP200 DVD atskaņotājs
Дата на използване 2023-08-17
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAEP200 DVD atskaņotājs
Дата на използване 2023-08-17
Andreess
12/01/2022
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Produkt prosty w obsłudze
Odtwarzacz bardzo prosty w obsłudze, o małych gabarytach, prezentuje się dobrze, odtwarzacz płynnie i szybko płyty CD i DVD. Odtwarzanie z dysku zewnętrznego też nie sprawia problemów. Cena konkurencyjna.
Предимства
Małe gabaryty, prosta obsługa
Недостатъци
BRAK MENU W JĘZYKU POLSKIM MIMO,ŻE PRODOKT KUPIONY W POLSCE W MARKEVIE
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD
Дата на използване 2020-12-12
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD
Дата на използване 2020-12-12
Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress и логата на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.