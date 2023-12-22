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DVD плейър

TAEP200/12

3.9

| (8) Отзиви

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно

Наслаждавайте се на всичко – от DVD и USB

Вашият мечтан плейър с безупречно реалистично качество на картината и възможност да възпроизвежда практически всеки диск! DVD плейърът Philips TAEP200 ви дава възможност да изживеете приятни моменти с вашите филми и музика.

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Наслаждавайте се на всичко – от DVD и USB

  • USB 2.0

12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения

12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения

12-битовият видео ЦАП е превъзходен цифрово-аналогов преобразувател, който запазва всеки детайл от автентичното качество на изображението. Той показва едва уловимите сенки и плавната градация на цветовете, присъщи на естествената картина. Ограниченията на обичайния 10-битов ЦАП стават особено забележими, когато използвате големи екрани и проектори.

Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Възпроизвеждайте практически всеки вид диск - бил той CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW или DVD-RW. Убедете се в ненадминатата гъвкавост и удобство да възпроизвеждате всичките си дискове на това единствено устройство.

Побиране на екрана за оптимално гледане, всеки път

Побиране на екрана за оптимално гледане, всеки път

Каквото и да гледате, по която и да е телевизия, "Побиране на екрана" гарантира, че картината ще запълни целия екран. Неприятните черни ленти отгоре и отдолу изчезват, без да е нужно да правите досадни ръчни настройки. Просто натиснете бутона "Побиране на екрана", изберете формата и се радвайте на филма си на цял екран

Технически данни

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Отзиви

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3.9

от 5

8

Отзиви

3

22/12/2023

Magyarország

Magyarország

A legtöbb videó formátumot beolvassa.

A piacon lévő kínálatok közül (más márkákat is ide sorolva) a legtöbb videó formátumot beolvassa.

Предимства

Sok fajta formátumot le lehet játszani, kis helyen is elfér, nagyon aranyos, kicsi méretű.

Недостатъци

Még nem találtam hibát, vagy negatívumot.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó

Дата на използване 2023-11-22

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó

Дата на използване 2023-11-22

17/09/2023

Latvija

Latvija

Brīnišķīgas īpašības

Ļoti lielisks dizains, viegls, attēlā kvalitāte super. Aizmugurējais apgaismojums pēc savas gaumes.

Предимства

Jancis

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAEP200 DVD atskaņotājs

Дата на използване 2023-08-17

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAEP200 DVD atskaņotājs

Дата на използване 2023-08-17

12/01/2022

Polska

Polska

Потвърден купувач

Produkt prosty w obsłudze

Odtwarzacz bardzo prosty w obsłudze, o małych gabarytach, prezentuje się dobrze, odtwarzacz płynnie i szybko płyty CD i DVD. Odtwarzanie z dysku zewnętrznego też nie sprawia problemów. Cena konkurencyjna.

Предимства

Małe gabaryty, prosta obsługa

Недостатъци

BRAK MENU W JĘZYKU POLSKIM MIMO,ŻE PRODOKT KUPIONY W POLSCE W MARKEVIE

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD

Дата на използване 2020-12-12

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD

Дата на използване 2020-12-12

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