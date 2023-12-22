Brak menu i komunikatów po polsku, trochę głośny, stare i źle wypalone płyty R/RW niskiej jakości mogą się zacinać lub blokować - te same płyty w napędach komputerowych odtwarzają się bez problemu. Nie obsługuje plików video FullHD mp4 nakręconych smartfonem. Na pilocie trochę irytuje brak klawisza PLAY (START). Innych minusów nie widzę. Brak wyświetlacza nie jest wcale problemem.