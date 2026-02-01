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Слушалки за поставяне в ушите с микрофон

TAE5008BL/00

Наличен в

Бяло
Бяло
Синьо
Синьо
Черно
Черно

Мощен бас звук.

Насладете се на мощен бас звук. Тези слушалки за поставяне в ухото могат да се похвалят с удобно прилягане, а вграденото дистанционно управление улеснява навигирането на списъците за изпълнение. Идеално, когато пристигне обаждане точно преди баса в любимото ви парче!

Виж всички предимства

Мощен бас звук.

  • Мощни баси

  • Леки с форма за поставяне в ухото

  • Вградено дистанционно с 3 бутона

  • USB-C съединител

Динамичен бас. Чист звук, без значение какво слушате

Какво е животът в движение без любимите ви песни? Тези слушалки предоставят обемен, динамичен бас от мощни 10 мм мембрани. Насладете се на комфортно слушане от микрокапсули, които пасват идеално.

Вграденият DAC подобрява качеството на звука

Отдайте нужното уважение на списъците си за изпълнение, като ги слушате по начина, по който е трябвало да бъдат слушани. Тези слушалки разполагат с вграден DAC, който подобрява качеството на това, което слушате. Насладете се на всяка секунда от мелодиите, които обичате.

Наслаждавайте се на музиката си в истински комфорт през целия ден

Овалният акустичен улей и трите размера сменяеми гумени накрайници за уши създават перфектно уплътнение, което можете да носите часове наред. Насладете се на целодневен комфорт при слушане.

Технически данни

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