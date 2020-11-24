Прекратен продукт
TAE4205BK/00
8,2 мм мембрани/затворен гръб
За поставяне в ушите
Тези безжични слушалки разполагат с 8,2 мм неодимови мембрани, които предлагат чист звук и обемен бас. Когато искате повече, просто натиснете бутона за усилване на басите на вграденото дистанционно. Ще усетите мигновено разликата.
Получавате 10 часа време за възпроизвеждане от 2-часово зареждане чрез USB-C. Ако ви се изчерпва мощността, бързото 15-минутно зареждане ще ви осигури още 1,5 часа. Плоският кабел на слушалките седи удобно зад врата ви, независимо дали микрокапсулите са вътре, или не.
Овалният акустичен улей и сменяемите накрайници за микрокапсули ви осигуряват удобно прилепване в ушите. Меките накрайници с крилца прилягат плътно под линията на ухото ви, което позволява сигурно прилягане и по-добра пасивна шумоизолация.
5.0
от 5
1
Рецензия
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Предимства
jakosc, cena
Недостатъци
brak
Този отзив е направен за TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Този отзив е направен за TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
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