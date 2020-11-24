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  • Почувствайте баса
  • Почувствайте баса
  • Почувствайте баса

Прекратен продукт

Безжични слушалки за поставяне в ухото

TAE4205BK/00

5
| (1) Рецензия

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно
Почувствайте баса
Обичате моментите, в които басът започва? Тези безжични слушалки за поставяне в ухото предоставят по-силен бас с докосването на един бутон! Получавате 10 часа време на възпроизвеждане, бързо зареждане и меки накрайници с крилца за здраво прилягане и по-добро пасивно премахване на шума.
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  • 8,2 мм мембрани/затворен гръб

  • За поставяне в ушите

Бутон за усилване на басите. Незабавно по-силни баси

Бутон за усилване на басите. Незабавно по-силни баси

Тези безжични слушалки разполагат с 8,2 мм неодимови мембрани, които предлагат чист звук и обемен бас. Когато искате повече, просто натиснете бутона за усилване на басите на вграденото дистанционно. Ще усетите мигновено разликата.

10 часа време на възпроизвеждане. Зареждане от USB-C

10 часа време на възпроизвеждане. Зареждане от USB-C

Получавате 10 часа време за възпроизвеждане от 2-часово зареждане чрез USB-C. Ако ви се изчерпва мощността, бързото 15-минутно зареждане ще ви осигури още 1,5 часа. Плоският кабел на слушалките седи удобно зад врата ви, независимо дали микрокапсулите са вътре, или не.

Сигурни, гъвкави, удобни

Сигурни, гъвкави, удобни

Овалният акустичен улей и сменяемите накрайници за микрокапсули ви осигуряват удобно прилепване в ушите. Меките накрайници с крилца прилягат плътно под линията на ухото ви, което позволява сигурно прилягане и по-добра пасивна шумоизолация.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Предимства

jakosc, cena

Недостатъци

brak

Този отзив е направен за TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Този отзив е направен за TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

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