Прекратен продукт
TAB8805/10
Мощен кинематографичен звук
Направете филмовата вечер по-специална с тази мощна тонколона Soundbar с безжичен събуфър. Потапящото 3D аудио на Dolby Atmos ви поставя по средата на сцената. Съвместимостта с Play-Fi улеснява създаването на конфигурация за истински съраунд звук.
400W макс. Безжичен събуфър
Dolby Atmos®
Съвместимост с DTS Play-Fi
Свързване с гласов асистент
Тази тонколона Soundbar внася 300W богат звук към всичко, което гледате, и към всяка песен, която обичате. 3.1. канала изпълват всяка стая с омагьосващи звуци, гръмотевични ефекти и кристално чист диалог. Безжичният събуфър добавя ударен ефект към всяка експлозия и всеки ритъм.
Внесете повече драматизъм независимо от това какво гледате. Тази тонколона Soundbar, съвместима с Dolby Atmos, възпроизвежда дълбоки и високи тонове, създавайки виртуален триизмерен съраунд звук, който струи над и около вас.
Кажете на устройствата, работещи с Alexa, или на всеки високоговорител, който работи с Google Асистент, да възпроизвежда музика през тонколоната Soundbar. Предпочитате Siri? Тази тонколона Soundbar работи с Apple AirPlay 2, така че можете да кажете и на нея. Увеличете музиката. Прескачайте песни. Всичко това изцяло със свободни ръце.
4.2
от 5
17
Отзиви
corrector
09/03/2021
Україна
Отличный звук для дома
Легко коннектится, много интерфейсов для подсоединения. ТВ соединил ч/з hdmi-arc, blue ray player - оптикой, тлф, play-fi - wi-fi, планшет - блютузом.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAB8805 3.1-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером
Дата на използване 2021-02-09
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAB8805 3.1-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером
Дата на използване 2021-02-09
Pero G.
05/07/2022
Slovenija
Потвърден купувач
Odličen soundbar. Predvsem nizkotonec.
Zelo dober zvok. Odličen. Tudi velika izhodna moč. Nizkotonec pa naredi res razliko. Pohvalno tudi DolbyAtmos podpora.
Предимства
Vse. Predvsem nizkotonec.
Недостатъци
/
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem
Дата на използване 2022-06-05
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem
Дата на използване 2022-06-05
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Odlična nadgradnja zvoka
Zvok je mnogo bolj jasen, predvsem pri govoru. Pri poslušanju glasbe je zvok polnejši., filmska izkušnja pa je podobna kot v kinu. Zaradi PlayFi applikacije je povezan brezžično in ne prihaja do nikakršnih motenj ali zamika zvoka.
Предимства
Ravno prav velik in močan.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem
Дата на използване 2021-07-31
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem
Дата на използване 2021-07-31