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Прекратен продукт

Тонколона Soundbar 3.1 с безжичен събуфър

TAB8805/10

4.2

| (17) Отзиви

Мощен кинематографичен звук

Направете филмовата вечер по-специална с тази мощна тонколона Soundbar с безжичен събуфър. Потапящото 3D аудио на Dolby Atmos ви поставя по средата на сцената. Съвместимостта с Play-Fi улеснява създаването на конфигурация за истински съраунд звук.

Виж всички предимства

Мощен кинематографичен звук

  • 400W макс. Безжичен събуфър

  • Dolby Atmos®

  • Съвместимост с DTS Play-Fi

  • Свързване с гласов асистент

Интелигентна тонколона Soundbar. Мощен кинематографичен звук

Интелигентна тонколона Soundbar. Мощен кинематографичен звук

Тази тонколона Soundbar внася 300W богат звук към всичко, което гледате, и към всяка песен, която обичате. 3.1. канала изпълват всяка стая с омагьосващи звуци, гръмотевични ефекти и кристално чист диалог. Безжичният събуфър добавя ударен ефект към всяка експлозия и всеки ритъм.

Dolby Atmos. Увеличете вълнението

Dolby Atmos. Увеличете вълнението

Внесете повече драматизъм независимо от това какво гледате. Тази тонколона Soundbar, съвместима с Dolby Atmos, възпроизвежда дълбоки и високи тонове, създавайки виртуален триизмерен съраунд звук, който струи над и около вас.

Свързване с любимия ви гласов асистент на вашето устройството

Свързване с любимия ви гласов асистент на вашето устройството

Кажете на устройствата, работещи с Alexa, или на всеки високоговорител, който работи с Google Асистент, да възпроизвежда музика през тонколоната Soundbar. Предпочитате Siri? Тази тонколона Soundbar работи с Apple AirPlay 2, така че можете да кажете и на нея. Увеличете музиката. Прескачайте песни. Всичко това изцяло със свободни ръце.

Технически данни

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Отзиви

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4.2

от 5

17

Отзиви

09/03/2021

Україна

Україна

Отличный звук для дома

Легко коннектится, много интерфейсов для подсоединения. ТВ соединил ч/з hdmi-arc, blue ray player - оптикой, тлф, play-fi - wi-fi, планшет - блютузом.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAB8805 3.1-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером

Дата на използване 2021-02-09

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAB8805 3.1-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером

Дата на използване 2021-02-09

05/07/2022

Slovenija

Slovenija

Потвърден купувач

Odličen soundbar. Predvsem nizkotonec.

Zelo dober zvok. Odličen. Tudi velika izhodna moč. Nizkotonec pa naredi res razliko. Pohvalno tudi DolbyAtmos podpora.

Предимства

Vse. Predvsem nizkotonec.

Недостатъци

/

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

Дата на използване 2022-06-05

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

Дата на използване 2022-06-05

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Odlična nadgradnja zvoka

Zvok je mnogo bolj jasen, predvsem pri govoru. Pri poslušanju glasbe je zvok polnejši., filmska izkušnja pa je podobna kot v kinu. Zaradi PlayFi applikacije je povezan brezžično in ne prihaja do nikakršnih motenj ali zamika zvoka.

Предимства

Ravno prav velik in močan.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

Дата на използване 2021-07-31

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

Дата на използване 2021-07-31

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