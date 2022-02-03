Прекратен продукт
Тонколона със звук от първия ред
Усилете звука на всеки филм, спортно събитие и списък за изпълнение. Тази елегантна тонколона Soundbar с безжичен събуфър и Dolby Atmos ви предоставя по-добри баси и по-ясни гласове. Освен това лесно се внедрява в конфигурация за много стаи.
240W макс. Безжичен събуфър
Dolby Atmos®
Съвместимост с DTS Play-Fi
Свързване с гласов асистент
Изживейте вълнението от спортни събития на живо направо в хола си. Режимът Stadium EQ ви потапя в атмосферата с шума на публиката все едно наистина се намирате на стадиона! Усетете напрежението на всеки решаващ момент и все пак чувайте ясно коментаторите.
Кажете на устройствата, работещи с Alexa, или на всеки високоговорител, който работи с Google Асистент, да възпроизвежда музика през тонколоната Soundbar. Предпочитате Siri? Тази тонколона Soundbar работи с Apple AirPlay 2, така че можете да кажете и на нея. Увеличете музиката. Прескачайте песни. Всичко това изцяло със свободни ръце.
4.6
от 5
12
Отзиви
92%
препоръчват този продукт
R.S.B
03/02/2022
Slovenija
Lep design
Zvok je jasen, predvsem pri govoru. Pri poslušanju glasbe je zvok polnejši, filmska izkušnja pa je podobna kot v kinu. Zaradi Play-Fi applikacije je povezan brezžično in ne prihaja do nikakršnih motenj. BT deluje odlično. Zelo lepo se dopolnjuje s Philips TV-jem serije 8506
Предимства
Enak design kot TV
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Дата на използване 2021-10-03
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Дата на използване 2021-10-03
Filipaa
18/11/2021
Slovenija
Потвърден купувач
Neprimerno boljši zvok iz TV
Zvok, predvajan iz Tv na Soundbar z nizkotoncem je neprimerno boljši, smo se hitro navadili in ne moremo več gledati TV brez njega :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Дата на използване 2020-10-18
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Дата на използване 2020-10-18
zelenjavna juha
11/05/2021
Slovenija
Odlična dopolnitev televizorja The One
Televizorji so vedno tanjši in zaradi tega je iz njih izredno težko dobiti dobro reprodukcijo, sploh nižjih frekvenc, ki pa izjemno izpopolnijo izkušnjo ob gledanju filmov, zato je soundbar idealna rešitev za izjemen zvok, plus tega pa ni dela s kabli.
Предимства
zvok, izgled, cena,
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Дата на използване 2020-04-11
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Дата на използване 2020-04-11