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  • Алтернативна снимка на продукт
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Прекратен продукт

Тонколона Soundbar 2,1 с безжичен събуфър

TAB8405/10

4.6

| (12) Отзиви | 92% препоръчват този продукт

Тонколона със звук от първия ред

Усилете звука на всеки филм, спортно събитие и списък за изпълнение. Тази елегантна тонколона Soundbar с безжичен събуфър и Dolby Atmos ви предоставя по-добри баси и по-ясни гласове. Освен това лесно се внедрява в конфигурация за много стаи.

Виж всички предимства

Тонколона със звук от първия ред

  • 240W макс. Безжичен събуфър

  • Dolby Atmos®

  • Съвместимост с DTS Play-Fi

  • Свързване с гласов асистент

Режим Stadium EQ. Ще имате чувството, че сте там

Изживейте вълнението от спортни събития на живо направо в хола си. Режимът Stadium EQ ви потапя в атмосферата с шума на публиката все едно наистина се намирате на стадиона! Усетете напрежението на всеки решаващ момент и все пак чувайте ясно коментаторите.

Свързване с любимия ви гласов асистент на вашето устройството

Свързване с любимия ви гласов асистент на вашето устройството

Кажете на устройствата, работещи с Alexa, или на всеки високоговорител, който работи с Google Асистент, да възпроизвежда музика през тонколоната Soundbar. Предпочитате Siri? Тази тонколона Soundbar работи с Apple AirPlay 2, така че можете да кажете и на нея. Увеличете музиката. Прескачайте песни. Всичко това изцяло със свободни ръце.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Оптичен вход

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

12

Отзиви

92%

препоръчват този продукт

3
1

03/02/2022

Slovenija

Slovenija

Lep design

Zvok je jasen, predvsem pri govoru. Pri poslušanju glasbe je zvok polnejši, filmska izkušnja pa je podobna kot v kinu. Zaradi Play-Fi applikacije je povezan brezžično in ne prihaja do nikakršnih motenj. BT deluje odlično. Zelo lepo se dopolnjuje s Philips TV-jem serije 8506

Предимства

Enak design kot TV

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Дата на използване 2021-10-03

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Дата на използване 2021-10-03

18/11/2021

Slovenija

Slovenija

Потвърден купувач

Neprimerno boljši zvok iz TV

Zvok, predvajan iz Tv na Soundbar z nizkotoncem je neprimerno boljši, smo se hitro navadili in ne moremo več gledati TV brez njega :)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Дата на използване 2020-10-18

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Дата на използване 2020-10-18

11/05/2021

Slovenija

Slovenija

Odlična dopolnitev televizorja The One

Televizorji so vedno tanjši in zaradi tega je iz njih izredno težko dobiti dobro reprodukcijo, sploh nižjih frekvenc, ki pa izjemno izpopolnijo izkušnjo ob gledanju filmov, zato je soundbar idealna rešitev za izjemen zvok, plus tega pa ni dela s kabli.

Предимства

zvok, izgled, cena,

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Дата на използване 2020-04-11

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Дата на използване 2020-04-11

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