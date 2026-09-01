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  • По-добър звук за всичките ви забавления
  • По-добър звук за всичките ви забавления
  • По-добър звук за всичките ви забавления
  • По-добър звук за всичките ви забавления
  • По-добър звук за всичките ви забавления
  • По-добър звук за всичките ви забавления
  • По-добър звук за всичките ви забавления
  • По-добър звук за всичките ви забавления
  • По-добър звук за всичките ви забавления
  • По-добър звук за всичките ви забавления
  • По-добър звук за всичките ви забавления
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  • По-добър звук за всичките ви забавления
  • По-добър звук за всичките ви забавления
  • По-добър звук за всичките ви забавления
  • По-добър звук за всичките ви забавления
  • По-добър звук за всичките ви забавления
  • По-добър звук за всичките ви забавления
  • По-добър звук за всичките ви забавления
  • По-добър звук за всичките ви забавления
  • По-добър звук за всичките ви забавления
  • По-добър звук за всичките ви забавления

Тонколона Soundbar 2.0

TAB5109/10

По-добър звук за всичките ви забавления

Каквото обичате да гледате или да играете, обичайте го още повече! Тази страхотно изглеждаща, нископрофилна тонколона SoundBar ви осигурява по-ясни гласове и по-добре звучащи ефекти. Усъвършенстваната аудио технология създава потапящо звуково изживяване, независимо какво гледате.

Виж всички предимства

По-добър звук за всичките ви забавления

  • 2.0 канала

  • 120 W макс. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

По-добър звук на телевизора

По-добър звук на телевизора

Каналите 2.0 на тази тонколона SoundBar и технология за потапящ звук осигуряват нови нива на звук за всичко, което обичате. Четири режима на еквалайзер ви позволяват да изберете стил на звука, който да отговаря на това, което гледате, и можете да направите гласовете по-ясни във всеки режим, като активирате функцията за подобряване на диалога.

DTS Virtual:X за поглъщащ 3D звук във всяка стая

DTS Virtual:X за поглъщащ 3D звук във всяка стая

Съвместимостта с DTS Virtual:X преобразява звука на телевизора, като ви предоставя виртуално 3D звуково изживяване, независимо от това какво се показва на екрана! Не се нуждаете от допълнителни високоговорители и работи във всяка стая: включете го чрез дистанционното управление на тонколоната SoundBar или приложението Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Кинематографичен звук у дома

Dolby Digital Plus. Кинематографичен звук у дома

Насладете се на всички драми, които гледате, и игри, които играете, от първия ред. Тази тонколона SoundBar, съвместима с Dolby Digital Plus, ви осигурява съраунд звук, без да са ви необходими допълнителни високоговорители. Ще чуете и усетите разликата.

Технически данни

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