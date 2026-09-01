TAB5109/10
По-добър звук за всичките ви забавления
Каквото обичате да гледате или да играете, обичайте го още повече! Тази страхотно изглеждаща, нископрофилна тонколона SoundBar ви осигурява по-ясни гласове и по-добре звучащи ефекти. Усъвършенстваната аудио технология създава потапящо звуково изживяване, независимо какво гледате.
2.0 канала
120 W макс. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
Каналите 2.0 на тази тонколона SoundBar и технология за потапящ звук осигуряват нови нива на звук за всичко, което обичате. Четири режима на еквалайзер ви позволяват да изберете стил на звука, който да отговаря на това, което гледате, и можете да направите гласовете по-ясни във всеки режим, като активирате функцията за подобряване на диалога.
Съвместимостта с DTS Virtual:X преобразява звука на телевизора, като ви предоставя виртуално 3D звуково изживяване, независимо от това какво се показва на екрана! Не се нуждаете от допълнителни високоговорители и работи във всяка стая: включете го чрез дистанционното управление на тонколоната SoundBar или приложението Philips Home Entertainment.
Насладете се на всички драми, които гледате, и игри, които играете, от първия ред. Тази тонколона SoundBar, съвместима с Dolby Digital Plus, ви осигурява съраунд звук, без да са ви необходими допълнителни високоговорители. Ще чуете и усетите разликата.
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