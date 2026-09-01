По-добър звук на телевизора

Каналите 2.0 на тази тонколона SoundBar и технология за потапящ звук осигуряват нови нива на звук за всичко, което обичате. Четири режима на еквалайзер ви позволяват да изберете стил на звука, който да отговаря на това, което гледате, и можете да направите гласовете по-ясни във всеки режим, като активирате функцията за подобряване на диалога.