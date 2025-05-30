Прекратен продукт
TAA7607BK/00
Освободете ушите си. Чуйте всичко.
Бягайте, карайте колело, отидете на разходка и ще обикнете слушалките си! Леки, удобни и издръжливи, тези безжични спортни слушалки за открито ухо ви позволяват да чуете всичко, което се случва около вас, както и вашата музика. От паркове до градски улици, тренировката ви е още по-добра.
За открито ухо
Костна проводимост
Ясни разговори
LED светлини за безопасност
Технологията за костна проводимост предава звук през костите на черепа ви, което означава, че не е нужно да поставяте слушалка в ухото си или да носите слушалки, които покриват ухото ви. Вместо това звукът се движи от скулите ви директно към вътрешното ухо – и вашата музика магически се появява в главата ви!
Тичате навън в дъжда? Клас IP66 означава, че нито мръсотия, нито дъжд ще повредят тези слушалки за открито ухо, освен това те са безопасни и лесни за зареждане дори след като са се намокрили. Просто ги избършете и ги закрепете към магнитната поставка за зареждане.
Бягане през нощта. Разходка по планинска пътека привечер. Или каране на колело в гората. С ярката LED светлинна лента в задната част на лентата за врат ще останете видими в слабоосветена среда. Можете да управлявате LED светлините чрез приложението Philips Headphones или чрез бутона за вкл./изкл. на лентата за врат.
3.8
от 5
66
Отзиви
Swatu
30/05/2025
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie
Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.
Този отзив е направен за TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата на използване 2024-04-30
Този отзив е направен за TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата на използване 2024-04-30
Bastecki
05/06/2024
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Super słuchawki dla aktywnych
To mój pierwszy kontakt z tego typu słuchawkami i muszę przyznać, że grają zaskakująco dobrze. Oczywiście nie jest to sprzęt dla audiofilów, ale podczas podczas uprawiania sportu nie odbiegają znacząco od używanych przeze mnie wcześniej słuchawek dokanałowych z ANC. Słuchawki mają oprócz jakości dźwięku też inne zalety. Bezproblemowo łączą się z telefonem. Mają ergonomicznie umiejscowione przyciski. Świetnie trzymają się na głowie - po założeniu nie przesuwają się ani nie uciskają nawet po kilkugodzinnej jeździe na rowerze, a co ważne nie odcinają kontaktu z otoczeniem. Bateria trzyma wystarczająco długo. Podświetlenie jest bardzo delikatne i myślę, że będzie widoczne wyłącznie po zmroku. Wadą jest słaby mikrofon, o ile w pomieszczeniu rozmówca mnie słyszy, o tyle na zewnątzr są z tym problemy. Ogólnie polecam jako podstawowe słuchawki do uprawiania sportu.
Предимства
Zaskakująca dobra jakość dźwięku, ergonomia, bateria
Недостатъци
Słaba jakość dźwięku zbieranego przez mikrofon
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата на използване 2023-05-05
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата на използване 2023-05-05
qbak.net
20/05/2024
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Bardzo praktyczne słuchawki dla aktywnych
Używam do biegania i jazdy na rowerze. Potrzebowałem mieć kontakt z otoczeniem. Dodatkowo wybrałem ten model bo często podczas jazdy rowerem rozmawiam i opcja mikrofonu kostnego rozwiązuje sprawę szumów wiatru. Reklamowane ładowanie magnetyczne nie jest dla mnie atrakcyjniejsze od normalnego złącza usb-c. Wolałbym nie musieć pamiętać o kabelku do ładowania.
Предимства
słyszalność otoczoenia, mikrofon kostny
Недостатъци
złącze magnetyczne ładowania
Този отзив е направен за TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата на използване 2023-05-20
Този отзив е направен за TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата на използване 2023-05-20
Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.