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Прекратен продукт

Безжични спортни слушалки за открито ухо

TAA7607BK/00

3.8

| (66) Отзиви

Освободете ушите си. Чуйте всичко.

Бягайте, карайте колело, отидете на разходка и ще обикнете слушалките си! Леки, удобни и издръжливи, тези безжични спортни слушалки за открито ухо ви позволяват да чуете всичко, което се случва около вас, както и вашата музика. От паркове до градски улици, тренировката ви е още по-добра.

Виж всички предимства

Освободете ушите си. Чуйте всичко.

  • За открито ухо

  • Костна проводимост

  • Ясни разговори

  • LED светлини за безопасност

Звук без слушалки. Дизайн, който не обхваща цялото ухо

Звук без слушалки. Дизайн, който не обхваща цялото ухо

Технологията за костна проводимост предава звук през костите на черепа ви, което означава, че не е нужно да поставяте слушалка в ухото си или да носите слушалки, които покриват ухото ви. Вместо това звукът се движи от скулите ви директно към вътрешното ухо – и вашата музика магически се появява в главата ви!

Винаги готови. IP66 прахоустойчивост и водоустойчивост

Винаги готови. IP66 прахоустойчивост и водоустойчивост

Тичате навън в дъжда? Клас IP66 означава, че нито мръсотия, нито дъжд ще повредят тези слушалки за открито ухо, освен това те са безопасни и лесни за зареждане дори след като са се намокрили. Просто ги избършете и ги закрепете към магнитната поставка за зареждане.

Бъдете забележими. LED светлини за безопасност

Бъдете забележими. LED светлини за безопасност

Бягане през нощта. Разходка по планинска пътека привечер. Или каране на колело в гората. С ярката LED светлинна лента в задната част на лентата за врат ще останете видими в слабоосветена среда. Можете да управлявате LED светлините чрез приложението Philips Headphones или чрез бутона за вкл./изкл. на лентата за врат.

Технически данни

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Отзиви

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3.8

от 5

66

Отзиви

30/05/2025

Polska

Polska

Потвърден купувач

Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie

Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.

Този отзив е направен за TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Дата на използване 2024-04-30

Този отзив е направен за TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Дата на използване 2024-04-30

05/06/2024

Polska

Polska

Потвърден купувач

Super słuchawki dla aktywnych

To mój pierwszy kontakt z tego typu słuchawkami i muszę przyznać, że grają zaskakująco dobrze. Oczywiście nie jest to sprzęt dla audiofilów, ale podczas podczas uprawiania sportu nie odbiegają znacząco od używanych przeze mnie wcześniej słuchawek dokanałowych z ANC. Słuchawki mają oprócz jakości dźwięku też inne zalety. Bezproblemowo łączą się z telefonem. Mają ergonomicznie umiejscowione przyciski. Świetnie trzymają się na głowie - po założeniu nie przesuwają się ani nie uciskają nawet po kilkugodzinnej jeździe na rowerze, a co ważne nie odcinają kontaktu z otoczeniem. Bateria trzyma wystarczająco długo. Podświetlenie jest bardzo delikatne i myślę, że będzie widoczne wyłącznie po zmroku. Wadą jest słaby mikrofon, o ile w pomieszczeniu rozmówca mnie słyszy, o tyle na zewnątzr są z tym problemy. Ogólnie polecam jako podstawowe słuchawki do uprawiania sportu.

Предимства

Zaskakująca dobra jakość dźwięku, ergonomia, bateria

Недостатъци

Słaba jakość dźwięku zbieranego przez mikrofon

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Дата на използване 2023-05-05

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Дата на използване 2023-05-05

20/05/2024

Polska

Polska

Потвърден купувач

Bardzo praktyczne słuchawki dla aktywnych

Używam do biegania i jazdy na rowerze. Potrzebowałem mieć kontakt z otoczeniem. Dodatkowo wybrałem ten model bo często podczas jazdy rowerem rozmawiam i opcja mikrofonu kostnego rozwiązuje sprawę szumów wiatru. Reklamowane ładowanie magnetyczne nie jest dla mnie atrakcyjniejsze od normalnego złącza usb-c. Wolałbym nie musieć pamiętać o kabelku do ładowania.

Предимства

słyszalność otoczoenia, mikrofon kostny

Недостатъци

złącze magnetyczne ładowania

Този отзив е направен за TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Дата на използване 2023-05-20

Този отзив е направен за TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Дата на използване 2023-05-20

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