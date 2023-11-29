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Истински безжични спортни слушалки

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Истински безжични спортни слушалки

TAA7306BK/00

Истински безжични спортни слушалки

Прекратен продукт

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Приложение Philips Headphones

Приложението Philips Headphones ви позволява да се възползвате напълно от потенциала на вашите слушалки. Можете да получите достъп до всички функции, които ще ви осигурят най-доброто аудио изживяване от мобилното ви устройство.

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Приложение Philips Headphones

Ръководства и документация

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 686.5 kB
  • 29 November 2023

Ръководство за бърз старт - English (US)

  • PDF файл, 958.4 kB
  • 24 November 2023

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