Прекратен продукт
TAA7306BK/00
Прилягане в ухото
Пулсомер
Окачалки за уши и накрайници с крилца
UV почистване
За леки до средни интензивни тренировки гъвкавите и сваляеми накрайници с крилца поддържат здраво прилягане. Когато сте готови за по-трудна сесия, сваляемите окачалки за уши гарантират, че слушалките ви остават неподвижни. Изберете цвета на окачалките за уши или накрайниците с крилца според вашия стил.
Тренирайте по-умно благодарение на пулсомер, който е съвместим с популярните фитнес приложения и приложението Philips Headphone. Ако избраното от вас приложение поддържа актуализации на живо, ще получавате показания за пулса в ухото си, докато тренирате. Ще знаете кога да тренирате по-усилено и кога да не се натоварвате.
Вдигайте тежести. Тренирайте на бягащата пътека. Независимо от начина, по който обичате да се зареждате с ендорфин, тези слушалки ви дават свободата да се поизпотите! Когато сте готови, просто поставете слушалките в кутията за зареждане и цикълът на UV почистване ще премахне до 99% от бактериите.
4.4
от 5
11
Отзиви
88%
препоръчват този продукт
Ihor78
25/05/2025
Україна
Навушники дуже якісні.
Переваги: Якість пакування. Змінні набори різнокольорових гнучких дужок і амбушур. Окремий чохол з карабіном, щоби носити на поясі. Застосунок для керування. Якість звуку. Недоліки: Жаль, що такі офігенні навушники знято з виробництва (так написано на офіційному сайті)
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Този отзив е направен за TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Pametne športne slušalke
Ker jih lahko zataknem za uho, mi ne padajo iz ušesa. Po uporabi jih enostavno razkužim v škatlici. Ima merilnik srčnega utripa za pametno vadbo. Vgrajen mikrofon, zelo odporne na vodo in prah!
Предимства
100%
Недостатъци
0%
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Този отзив е направен за TAA7306BK Popolnoma brezžične športne slušalke
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAA7306BK Popolnoma brezžične športne slušalke
Toruń1981
07/10/2023
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Świetni dzwięk
Słuchawki grają bardzo dobrze pomimo awarii uważam, że jest to świetny zakup. P.S. Reklamacja w sklepie przebiegła pomyślnie i otrzymałem nowe słuchawki.
Предимства
Głęboki bas
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Този отзив е направен за TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless