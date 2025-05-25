ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Тренирайте по-умно
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Тренирайте по-умно
  • Тренирайте по-умно
  • Тренирайте по-умно
  • Тренирайте по-умно
  • Тренирайте по-умно
  • Тренирайте по-умно
  • Тренирайте по-умно
  • Тренирайте по-умно
  • Тренирайте по-умно
  • Тренирайте по-умно
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Тренирайте по-умно
  • Тренирайте по-умно
  • Тренирайте по-умно
  • Тренирайте по-умно
  • Тренирайте по-умно
  • Тренирайте по-умно
  • Тренирайте по-умно
  • Тренирайте по-умно
  • Тренирайте по-умно

Прекратен продукт

Истински безжични спортни слушалки

TAA7306BK/00

4.4
| (11) Отзиви | 88% препоръчват този продукт
Тренирайте по-умно
Бягайте по-бързо. Скачайте по-високо. Тези истински безжични спортни слушалки се отличават със свалящи се окачалки за уши за изключително здраво прилягане. Енергизиращият звук ви държи фокусирани, а вграденият пулсомер ви помага да тренирате в синхрон с тялото си.
Виж всички предимства

Тренирайте по-умно

  • Прилягане в ухото

  • Пулсомер

  • Окачалки за уши и накрайници с крилца

  • UV почистване

Гъвкаво прилягане. Окачалки за уши и накрайници с крилца

Гъвкаво прилягане. Окачалки за уши и накрайници с крилца

За леки до средни интензивни тренировки гъвкавите и сваляеми накрайници с крилца поддържат здраво прилягане. Когато сте готови за по-трудна сесия, сваляемите окачалки за уши гарантират, че слушалките ви остават неподвижни. Изберете цвета на окачалките за уши или накрайниците с крилца според вашия стил.

Слушайте тялото си. Пулсомер

Слушайте тялото си. Пулсомер

Тренирайте по-умно благодарение на пулсомер, който е съвместим с популярните фитнес приложения и приложението Philips Headphone. Ако избраното от вас приложение поддържа актуализации на живо, ще получавате показания за пулса в ухото си, докато тренирате. Ще знаете кога да тренирате по-усилено и кога да не се натоварвате.

Тренирайте усилено, останете свежи. UV почистване

Тренирайте усилено, останете свежи. UV почистване

Вдигайте тежести. Тренирайте на бягащата пътека. Независимо от начина, по който обичате да се зареждате с ендорфин, тези слушалки ви дават свободата да се поизпотите! Когато сте готови, просто поставете слушалките в кутията за зареждане и цикълът на UV почистване ще премахне до 99% от бактериите.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.4

от 5

11

Отзиви

88%

препоръчват този продукт

4
3

25/05/2025

Україна

Україна

Навушники дуже якісні.

Переваги: Якість пакування. Змінні набори різнокольорових гнучких дужок і амбушур. Окремий чохол з карабіном, щоби носити на поясі. Застосунок для керування. Якість звуку. Недоліки: Жаль, що такі офігенні навушники знято з виробництва (так написано на офіційному сайті)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Pametne športne slušalke

Ker jih lahko zataknem za uho, mi ne padajo iz ušesa. Po uporabi jih enostavno razkužim v škatlici. Ima merilnik srčnega utripa za pametno vadbo. Vgrajen mikrofon, zelo odporne na vodo in prah!

Предимства

100%

Недостатъци

0%

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAA7306BK Popolnoma brezžične športne slušalke

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAA7306BK Popolnoma brezžične športne slušalke

07/10/2023

Polska

Polska

Потвърден купувач

Świetni dzwięk

Słuchawki grają bardzo dobrze pomimo awarii uważam, że jest to świetny zakup. P.S. Reklamacja w sklepie przebiegła pomyślnie i otrzymałem nowe słuchawki.

Предимства

Głęboki bas

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!