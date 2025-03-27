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6000 series Спортни слушалки true wireless за открито ухо

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6000 seriesСпортни слушалки true wireless за открито ухо

TAA6709BK/00

6000 series Спортни слушалки true wireless за открито ухо

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Приложение Philips Headphones

Приложението Philips Headphones ви позволява да се възползвате напълно от потенциала на вашите слушалки. Можете да получите достъп до всички функции, които ще ви осигурят най-доброто аудио изживяване от мобилното ви устройство.

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Приложение Philips Headphones

Ръководства и документация

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 922 kB
  • 27 March 2025

ЕС декларация за съответствие

  • PDF файл, 838.4 kB
  • 28 August 2024

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