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  • Слушайте свободно. Влезте в темпото.
  • Слушайте свободно. Влезте в темпото.
  • Слушайте свободно. Влезте в темпото.
  • Слушайте свободно. Влезте в темпото.
  • Слушайте свободно. Влезте в темпото.
  • Слушайте свободно. Влезте в темпото.
  • Слушайте свободно. Влезте в темпото.
  • Слушайте свободно. Влезте в темпото.
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  • Слушайте свободно. Влезте в темпото.
  • Слушайте свободно. Влезте в темпото.
  • Слушайте свободно. Влезте в темпото.
  • Слушайте свободно. Влезте в темпото.
  • Слушайте свободно. Влезте в темпото.
  • Слушайте свободно. Влезте в темпото.
  • Слушайте свободно. Влезте в темпото.
  • Слушайте свободно. Влезте в темпото.
  • Слушайте свободно. Влезте в темпото.
  • Слушайте свободно. Влезте в темпото.

6000 seriesСпортни слушалки true wireless за открито ухо

TAA6709BK/00

4.8
| (6) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Слушайте свободно. Влезте в темпото.
Развихрете се със слушалките true wireless за открито ухо, които винаги прилягат перфектно! Мека удобна кука държи тези слушалки на място без значение какъв темп на движение харесвате, а дизайнът за открито ухо означава, че ще чувате ставащото в света около вас едновременно с музиката, която слушате.
Виж всички предимства

Слушайте свободно. Влезте в темпото.

  • Прилягане на слушалки true wireless за открито ухо

  • Въздушна проводимост

  • IP55 защита от прах/вода

  • До 28 часа време на възпроизвеждане

Прилягане на слушалки true wireless за открито ухо. Чуйте света, почувствайте ритъма

Прилягане на слушалки true wireless за открито ухо. Чуйте света, почувствайте ритъма

Дизайнът за открито ухо на тези слушалки означава, че няма нужда да пробвате накрайници за уши с различни размери. Вместо това комфортни окачалки за уши се обвиват около ушите ви и гумен фиксатор в края на всяка кука нежно обхваща задната част на ухото ви за допълнителна сигурност и прилягане, което няма да ви предаде.

Въздушна проводимост. В ушния ви канал ще се чува само музика

Въздушна проводимост. В ушния ви канал ще се чува само музика

Музика, аудиокниги, подкасти, плейлист за тренировки – ще се насладите на добър звук с приличен бас, каквото и да слушате! Всяка слушалка стои сигурно върху извивката на външната част на ухото ви, а прецизните драйвери насочват звука към ушния ви канал, без да го изолират, така че ще чувате заобикалящата ви среда, докато слушате.

Излезте навън. Устойчивост на прах и вода от клас IP55

Излезте навън. Устойчивост на прах и вода от клас IP55

Разхождайте се в гората. Бягайте в дъжда. Класът IP55 означава, че тези слушалки за открито ухо нямат нищо против потта, влагата или праха – така че никога няма да намерят извинение, за да останете на дивана! Ако излизате навън, светлина при бягане ви предпазва.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

6

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

08/12/2024

Polska

Polska

Ciekawa i interesująca propozycja

Słuchawki są bardzo ciekawą propozycją, szczególnie dla sportowców lub dla osób, które chciałaby jednocześnie słyszeć i otoczenie i muzykę. Dobrze dopasowują się do ucha, nie spadają, mimo ruchu, ale po ok. 2/3 godzinach noszenia lekko bolą uszy (z zewnątrz), może to jednak wina mojej budowy ucha. Ogólnie jakość dźwięku bardzo dobra, z powodzeniem można odtwarzać różne gatunki muzyczne, ale także oglądać filmy czy rozmawiać przez nie. Trzeba jednak pamiętać, że przez swoją otwartą budowę nie wytłumiają całkowicie otoczenia, więc nie sprawdzą osobom, które chciałyby się odciąć od dźwięków z zewnątrz. Dużym plusem jest wytrzymała bateria i szybki czas ładowania. Małym minusem jest kwestia zgubienia zasięgu, parę razy zdarzyło mi się, ze gdy oddaliłam się zbyt daleko od telefonu to słuchawki zgubiły zasięg i mimo powrotu do telefonu już go nie odzyskały. Musiałam je zdjąć, schować do pudełka i ponownie założyć oraz włączyć. Fajnie, że słuchawki posiadają kolorowe diody, które można wedle potrzeb włączać i wyłączać. Nie do końca opanowałam jeszcze sterowanie, mogłoby być ciut bardziej intuicyjne, ale dużym plusem jest kompatybilna z słuchawkami aplikacja, dzięki której można z poziomu telefonu poustawiać niektóre parametry. Ogólnie ciekawa propozycja, bardzo mi się spodobały i mogę je polecić.

Предимства

wytrzymała bateria, kompatybilna aplikacja, słyszalne otoczenie, mimo działających słuchawek, diody, trzymają się ucha

Недостатъци

niekiedy gubią zasięg i nie łączą się ponownie, sterowanie muzyką z poziomu słuchawek

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless

03/12/2024

Polska

Polska

Stylowe, fajny kolor

Słuchawki dopasowują się do ucha, nie wypadają, mają ładny kolor. Jakoś dźwięku jest znakomita, mimo ze sa sportowe i uzywam je na siłowi, używam je również do rozmow i oglądania filmów. Mimo wysokiej ceny, są jej warte.

Предимства

Wygodne, jakos dzwieku

Недостатъци

Brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless

01/12/2024

Polska

Polska

Eleganckie słuchawki

Słuchawki zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie nie nie tylko przy bieganiu czy innych sportach co uprawiam po pracy ale także bardzo dobrze sprawują się przy pracach wokół domu jak koszenie trawy czy grabienie liści. Dźwięk wychodzący z tych słuchawek jest elegancki mocowanie na uszy jest genialne bateria która trzyma ponad 28 godzin to jest klasa. Nie napisać nic złego tylko same pozytywy

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless

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