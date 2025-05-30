Прекратен продукт
TAA6606BK/00
Бягайте безопасно, карайте свободно
Натиснете бутона за нов начин да слушате, докато тренирате! Тези безжични спортни слушалки с костна проводимост ви дават възможност да говорите с други атлети и да запазите пълна представа за заобикалящата ви среда. Начинът, по който бягате и карате, е на съвсем друго ниво.
За открито ухо
Костна проводимост
Леки и издръжливи
IP67 защита от прах/вода
С 9 часа време за възпроизвеждане от едно зареждане тези слушалки за открито ухо с костна проводимост са с вас през цялото време на състезанието. Пълното зареждане отнема 2 часа чрез USB-C. Нуждаете се от допълнителна мощност? 15-минутно зареждане ви дава допълнителен час време за възпроизвеждане.
Технологията за костна проводимост предава звук през костите на черепа ви, оставяйки ушите ви напълно отворени към вашата среда. Можете да се наслаждавате на музиката и подкастовете си, докато слушате стъпките си по земята. Или как кола се приближава твърде много до задната ви гума.
3.8
от 5
66
Отзиви
Swatu
30/05/2025
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie
Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.
Този отзив е направен за TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата на използване 2024-04-30
Този отзив е направен за TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата на използване 2024-04-30
Bastecki
05/06/2024
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Super słuchawki dla aktywnych
To mój pierwszy kontakt z tego typu słuchawkami i muszę przyznać, że grają zaskakująco dobrze. Oczywiście nie jest to sprzęt dla audiofilów, ale podczas podczas uprawiania sportu nie odbiegają znacząco od używanych przeze mnie wcześniej słuchawek dokanałowych z ANC. Słuchawki mają oprócz jakości dźwięku też inne zalety. Bezproblemowo łączą się z telefonem. Mają ergonomicznie umiejscowione przyciski. Świetnie trzymają się na głowie - po założeniu nie przesuwają się ani nie uciskają nawet po kilkugodzinnej jeździe na rowerze, a co ważne nie odcinają kontaktu z otoczeniem. Bateria trzyma wystarczająco długo. Podświetlenie jest bardzo delikatne i myślę, że będzie widoczne wyłącznie po zmroku. Wadą jest słaby mikrofon, o ile w pomieszczeniu rozmówca mnie słyszy, o tyle na zewnątzr są z tym problemy. Ogólnie polecam jako podstawowe słuchawki do uprawiania sportu.
Предимства
Zaskakująca dobra jakość dźwięku, ergonomia, bateria
Недостатъци
Słaba jakość dźwięku zbieranego przez mikrofon
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата на използване 2023-05-05
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата на използване 2023-05-05
qbak.net
20/05/2024
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Bardzo praktyczne słuchawki dla aktywnych
Używam do biegania i jazdy na rowerze. Potrzebowałem mieć kontakt z otoczeniem. Dodatkowo wybrałem ten model bo często podczas jazdy rowerem rozmawiam i opcja mikrofonu kostnego rozwiązuje sprawę szumów wiatru. Reklamowane ładowanie magnetyczne nie jest dla mnie atrakcyjniejsze od normalnego złącza usb-c. Wolałbym nie musieć pamiętać o kabelku do ładowania.
Предимства
słyszalność otoczoenia, mikrofon kostny
Недостатъци
złącze magnetyczne ładowania
Този отзив е направен за TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата на използване 2023-05-20
Този отзив е направен за TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата на използване 2023-05-20
Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.