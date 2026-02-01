TAA6219BK/00
Светлина, захранване, действие
Страхотен звук за начален старт, захранване със слънчева енергия за поддържане на темпото! С технологията със слънчева енергия Powerfoyle™ тези безжични слушалки за носене върху ухото се презареждат на слънце и батерията може да осигури внушителните 80 часа захранване за употреба на по-тъмни места.
Соларна технология Powerfoyle™
Самозареждащи се слушалки
80-часов запас на батериите
Миещи се възглавнички за уши
Независимо дали под слънчева светлина, или електрическа светлина, тези слушалки се презареждат, когато бъдат изложени на светлина! Материалът на соларните клетки Powerfoyle™ в лентата за глава извлича енергия от слънцето, за да поддържа батерията захранена – а ще получите енергия дори и от електрическа светлина. Напълно заредената батерия предоставя до 80 часа време на възпроизвеждане, така че да продължите да слушате дори при слаба светлина.
Тичайте, вървете, карайте ролери! Удобната лента за глава няма да се изплъзне, когато се движите, а меките дишащи възглавнички на наушниците са пълни с охлаждащ гел. Калъфите на възглавничките на наушниците могат да бъдат сваляни за лесно почистване, така че ще можете винаги да възвърнете тяхната свежест.
Ще се насладите на богат звук от 40 mm мембрани и добра пасивна шумоизолация благодарение на прилягането върху целите уши. Ако обичате силни баси, активирайте функцията „Динамични баси“ чрез приложението Philips Headphones и ще можете да се насладите от пълната сила на звучене на любимите си песни дори ако слушате тихо.
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