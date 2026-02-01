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  • Светлина, захранване, действие
  • Светлина, захранване, действие
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  • Светлина, захранване, действие
  • Светлина, захранване, действие
  • Светлина, захранване, действие
  • Светлина, захранване, действие
  • Светлина, захранване, действие
  • Светлина, захранване, действие
  • Светлина, захранване, действие
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  • Светлина, захранване, действие
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  • Светлина, захранване, действие
  • Светлина, захранване, действие
  • Светлина, захранване, действие
  • Светлина, захранване, действие
  • Светлина, захранване, действие
  • Светлина, захранване, действие
  • Светлина, захранване, действие
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  • Светлина, захранване, действие
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  • Светлина, захранване, действие
  • Светлина, захранване, действие
  • Светлина, захранване, действие
  • Светлина, захранване, действие

6000 seriesСлушалки с наушници със соларно захранване

TAA6219BK/00

1 награда

Светлина, захранване, действие

Страхотен звук за начален старт, захранване със слънчева енергия за поддържане на темпото! С технологията със слънчева енергия Powerfoyle™ тези безжични слушалки за носене върху ухото се презареждат на слънце и батерията може да осигури внушителните 80 часа захранване за употреба на по-тъмни места.

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Светлина, захранване, действие

  • Соларна технология Powerfoyle™

  • Самозареждащи се слушалки

  • 80-часов запас на батериите

  • Миещи се възглавнички за уши

Powerfoyle™ от Exeger. Повече светлина, повече мощност

Powerfoyle™ от Exeger. Повече светлина, повече мощност

Независимо дали под слънчева светлина, или електрическа светлина, тези слушалки се презареждат, когато бъдат изложени на светлина! Материалът на соларните клетки Powerfoyle™ в лентата за глава извлича енергия от слънцето, за да поддържа батерията захранена – а ще получите енергия дори и от електрическа светлина. Напълно заредената батерия предоставя до 80 часа време на възпроизвеждане, така че да продължите да слушате дори при слаба светлина.

Охлаждащо и комфортно прилягане на ушите за активен начин на живот

Охлаждащо и комфортно прилягане на ушите за активен начин на живот

Тичайте, вървете, карайте ролери! Удобната лента за глава няма да се изплъзне, когато се движите, а меките дишащи възглавнички на наушниците са пълни с охлаждащ гел. Калъфите на възглавничките на наушниците могат да бъдат сваляни за лесно почистване, така че ще можете винаги да възвърнете тяхната свежест.

Страхотен звук дори при ниска сила на звука с функция "Динамични баси"

Страхотен звук дори при ниска сила на звука с функция "Динамични баси"

Ще се насладите на богат звук от 40 mm мембрани и добра пасивна шумоизолация благодарение на прилягането върху целите уши. Ако обичате силни баси, активирайте функцията „Динамични баси“ чрез приложението Philips Headphones и ще можете да се насладите от пълната сила на звучене на любимите си песни дори ако слушате тихо.

Технически данни

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Награди

  • Award image TPV_PBTAWARD70

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