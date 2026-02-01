Powerfoyle™ от Exeger. Повече светлина, повече мощност

Независимо дали под слънчева светлина, или електрическа светлина, тези слушалки се презареждат, когато бъдат изложени на светлина! Материалът на соларните клетки Powerfoyle™ в лентата за глава извлича енергия от слънцето, за да поддържа батерията захранена – а ще получите енергия дори и от електрическа светлина. Напълно заредената батерия предоставя до 80 часа време на възпроизвеждане, така че да продължите да слушате дори при слаба светлина.