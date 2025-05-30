Прекратен продукт
TAA5608BK/00
Вие се движите, те си остават на място
Насладете се на всеки ритъм с безжичните слушалки, които няма да паднат, независимо как се движите. Тези спортни слушалки за открито ухо са супер леки, супер удобни и здрави. Освен това те ви позволяват да чуете всичко, което се случва около вас.
За открито ухо
Костна проводимост
По-ясни разговори в движение
LED светлини за безопасност
Бягайте, скачайте, карайте колело! Тези слушалки за открито ухо няма да паднат, когато се движите. Лентата за глава преминава около тила ви и се захваща над горната част на ушите ви, за да държи слушалките удобно на място: те няма да се движат, дори когато вие го правите. Освен това те са толкова леки, че почти няма да ги усещате.
Технологията за костна проводимост предава звук през костите на черепа ви, което означава, че не е нужно да поставяте слушалка в ухото си или да носите слушалки, които покриват ухото ви. Вместо това звукът се движи от скулите ви директно към вътрешното ухо – и вашата музика магически се появява в главата ви!
Когато провеждате разговор, микрофоните със специална технология улавят гласа ви точно, докато AI алгоритъм премахва фоновия шум около вас. Човекът, с когото говорите, ще чува вас, а не трафика или бърборенето на хората до вас!
Награди
3.8
от 5
66
Отзиви
Swatu
30/05/2025
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie
Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.
Този отзив е направен за TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата на използване 2024-04-30
Този отзив е направен за TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата на използване 2024-04-30
Bastecki
05/06/2024
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Super słuchawki dla aktywnych
To mój pierwszy kontakt z tego typu słuchawkami i muszę przyznać, że grają zaskakująco dobrze. Oczywiście nie jest to sprzęt dla audiofilów, ale podczas podczas uprawiania sportu nie odbiegają znacząco od używanych przeze mnie wcześniej słuchawek dokanałowych z ANC. Słuchawki mają oprócz jakości dźwięku też inne zalety. Bezproblemowo łączą się z telefonem. Mają ergonomicznie umiejscowione przyciski. Świetnie trzymają się na głowie - po założeniu nie przesuwają się ani nie uciskają nawet po kilkugodzinnej jeździe na rowerze, a co ważne nie odcinają kontaktu z otoczeniem. Bateria trzyma wystarczająco długo. Podświetlenie jest bardzo delikatne i myślę, że będzie widoczne wyłącznie po zmroku. Wadą jest słaby mikrofon, o ile w pomieszczeniu rozmówca mnie słyszy, o tyle na zewnątzr są z tym problemy. Ogólnie polecam jako podstawowe słuchawki do uprawiania sportu.
Предимства
Zaskakująca dobra jakość dźwięku, ergonomia, bateria
Недостатъци
Słaba jakość dźwięku zbieranego przez mikrofon
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата на използване 2023-05-05
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата на използване 2023-05-05
qbak.net
20/05/2024
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Bardzo praktyczne słuchawki dla aktywnych
Używam do biegania i jazdy na rowerze. Potrzebowałem mieć kontakt z otoczeniem. Dodatkowo wybrałem ten model bo często podczas jazdy rowerem rozmawiam i opcja mikrofonu kostnego rozwiązuje sprawę szumów wiatru. Reklamowane ładowanie magnetyczne nie jest dla mnie atrakcyjniejsze od normalnego złącza usb-c. Wolałbym nie musieć pamiętać o kabelku do ładowania.
Предимства
słyszalność otoczoenia, mikrofon kostny
Недостатъци
złącze magnetyczne ładowania
Този отзив е направен за TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата на използване 2023-05-20
Този отзив е направен за TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата на използване 2023-05-20
Изисква актуализиране на софтуера. Приложението Philips Headphones ще ви уведоми, когато е налична най-новата версия на софтуера.