Прекратен продукт
T1BK/00
Естествен звук с Fidelio
Шумопотискане Pro+
Понижаване на шума/вятъра
Първокласно универсално прилягане
Електронна музика или рок, класическа музика или хип-хоп – тези слушалки с качество за аудиофили ви позволяват да чуете всичко, сякаш сте в студиото. Балансираните арматурни мембрани разкриват искрящите високи честоти и богатите естествени вокали. Динамичните мембрани произвеждат дълбоки, прецизни баси и пъстри инструментални текстури.
Без значение къде се намирате, тези истински безжични слушалки създават идеалното пространство за слушане. Хибридното шумопотискане използва най-съвременния хардуер и усъвършенствана аудио обработка, за да блокира нежеланите звуци. Шумопотискащи накрайници за ухо Comply от мемори пяна добавят към потапящото усещане със сигурно и удобно прилягане.
С тези напълно заредени микрокапсули и напълно зареден калъф можете да пътувате с достатъчно заряд за повече от ден възпроизвеждане в джоба си. Освен това музиката спира, ако свалите едната микрокапсула, така че никога да не се налага да пропускате ритъма. Калъфът може да се зарежда безжично.
Награди
4.0
от 5
7
Отзиви
Irek B.
06/02/2025
Polska
Idealne do muzyki Hi-Res.
Wybrałem starszy model ze względu na większe przetworniki. Oczywiście również design. Etui jak dla mnie idealna konstrukcja, mocna i ciężka. A szczotkowane aluminium w obudowie słuchawek to super detal. W tanich produktach tego nie uświadczy. Dźwięk po LDAC to miód na uszy. Słucham z fizycznych plików Hi-Res. Bo tu ważne jest źródło, YT i Spotify nam tego nie da. Czystość dzwięku i mocne basy to atut tych słuchawek. Aplikacja również Ok. I dobrze zrobić odrazu aktualizacje bo słuchawki dzięki temu zauważyłem nie gubią połączenia i wszystko działa wtedy jak należy. Nie ma problemu z ustawieniami.
Предимства
Czysty dźwięk i mooocny Bas.
Недостатъци
Wymienne gumki średniej jakości. A te piankowe w ogóle niemożliwe do założenia.
Този отзив е направен за Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Този отзив е направен за Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Yanis888
05/07/2024
România
Super
Cele mai ok casti au fost primite cadou ca și preț și calitate
Предимства
Sunetul
Недостатъци
Basul puțin cam slab
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fidelio T1WT Căşti true wireless
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fidelio T1WT Căşti true wireless
Giocqbal
25/03/2024
Česká republika
Fidelio T1
Excelentní zvuk, obával jsem se jestli budou držet kvůli své velikosti ,ale kupodivu drží skvěle
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fidelio T1BK Pravá bezdrátová sluchátka
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fidelio T1BK Pravá bezdrátová sluchátka