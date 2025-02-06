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  • Създаден за живот в движение.
  • Създаден за живот в движение.
  • Създаден за живот в движение.
  • Създаден за живот в движение.
  • Създаден за живот в движение.
  • Създаден за живот в движение.
  • Създаден за живот в движение.
  • Създаден за живот в движение.
  • Създаден за живот в движение.
  • Създаден за живот в движение.
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  • Създаден за живот в движение.
  • Създаден за живот в движение.
  • Създаден за живот в движение.
  • Създаден за живот в движение.
  • Създаден за живот в движение.
  • Създаден за живот в движение.
  • Създаден за живот в движение.
  • Създаден за живот в движение.
  • Създаден за живот в движение.

Прекратен продукт

FidelioИстински безжични слушалки

T1BK/00

4
| (7) Отзиви

1 награда

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно
Създаден за живот в движение.
Оставете музиката да ви движи. Просторният, детайлен звук на тези първокласни истински безжични слушалки ви поставя в сърцето на микса. Нашето най-добро шумопотискане и сигурното и удобно прилягане ще ви поддържат потопени навсякъде.
Виж всички предимства

Създаден за живот в движение.

  • Естествен звук с Fidelio

  • Шумопотискане Pro+

  • Понижаване на шума/вятъра

  • Първокласно универсално прилягане

Philips Fidelio. Богат, естествен звук

Philips Fidelio. Богат, естествен звук

Електронна музика или рок, класическа музика или хип-хоп – тези слушалки с качество за аудиофили ви позволяват да чуете всичко, сякаш сте в студиото. Балансираните арматурни мембрани разкриват искрящите високи честоти и богатите естествени вокали. Динамичните мембрани произвеждат дълбоки, прецизни баси и пъстри инструментални текстури.

Потопете се навсякъде. Шумопотискане Pro+

Потопете се навсякъде. Шумопотискане Pro+

Без значение къде се намирате, тези истински безжични слушалки създават идеалното пространство за слушане. Хибридното шумопотискане използва най-съвременния хардуер и усъвършенствана аудио обработка, за да блокира нежеланите звуци. Шумопотискащи накрайници за ухо Comply от мемори пяна добавят към потапящото усещане със сигурно и удобно прилягане.

Получете до 48 часа време на възпроизвеждане с калъфа за зареждане

С тези напълно заредени микрокапсули и напълно зареден калъф можете да пътувате с достатъчно заряд за повече от ден възпроизвеждане в джоба си. Освен това музиката спира, ако свалите едната микрокапсула, така че никога да не се налага да пропускате ритъма. Калъфът може да се зарежда безжично.

Технически данни

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Награди

  • Award image AWARD-3112060

Отзиви

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4.0

от 5

7

Отзиви

4
3

06/02/2025

Polska

Polska

Idealne do muzyki Hi-Res.

Wybrałem starszy model ze względu na większe przetworniki. Oczywiście również design. Etui jak dla mnie idealna konstrukcja, mocna i ciężka. A szczotkowane aluminium w obudowie słuchawek to super detal. W tanich produktach tego nie uświadczy. Dźwięk po LDAC to miód na uszy. Słucham z fizycznych plików Hi-Res. Bo tu ważne jest źródło, YT i Spotify nam tego nie da. Czystość dzwięku i mocne basy to atut tych słuchawek. Aplikacja również Ok. I dobrze zrobić odrazu aktualizacje bo słuchawki dzięki temu zauważyłem nie gubią połączenia i wszystko działa wtedy jak należy. Nie ma problemu z ustawieniami.

Предимства

Czysty dźwięk i mooocny Bas.

Недостатъци

Wymienne gumki średniej jakości. A te piankowe w ogóle niemożliwe do założenia.

Този отзив е направен за Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Този отзив е направен за Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

05/07/2024

România

România

Super

Cele mai ok casti au fost primite cadou ca și preț și calitate

Предимства

Sunetul

Недостатъци

Basul puțin cam slab

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Fidelio T1WT Căşti true wireless

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Fidelio T1WT Căşti true wireless

25/03/2024

Česká republika

Česká republika

Fidelio T1

Excelentní zvuk, obával jsem se jestli budou držet kvůli své velikosti ,ale kupodivu drží skvěle

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Fidelio T1BK Pravá bezdrátová sluchátka

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Fidelio T1BK Pravá bezdrátová sluchátka

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