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Прекратен продукт

HDMI кабел

SWV7015/10

Сертифициран кабел HDMI Preminum

Сертифициран кабел HDMI Preminum предоставя Ultra HD 4K разделителна способност при 60 fps. Високоскоростният HDMI кабел поддържа пълна 32-канална аудио система с честота на семплиране до 1536 KHz

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4K 60 Hz Ultra HD с Ethernet

Сертифициран кабел HDMI Preminum

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 1,5 м

60 Hz кадъра в секунда

Превъзходно изживяване при гледане и игри с максимум 60 кадъра в секунда изображения.

Канал за връщане на аудио (ARC)

Позволява на свързан посредством HDMI телевизор с вграден тунер да изпраща цифрови аудио данни на система за съраунд звук, като така се премахва нуждата от отделен аудио кабел.

Кръгъл кабел

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