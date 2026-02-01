Прекратен продукт
SWV7015/10
Сертифициран кабел HDMI Preminum
Сертифициран кабел HDMI Preminum предоставя Ultra HD 4K разделителна способност при 60 fps. Високоскоростният HDMI кабел поддържа пълна 32-канална аудио система с честота на семплиране до 1536 KHz
4K 60 Hz
18 Gbps
1,5 м
Превъзходно изживяване при гледане и игри с максимум 60 кадъра в секунда изображения.
Позволява на свързан посредством HDMI телевизор с вграден тунер да изпраща цифрови аудио данни на система за съраунд звук, като така се премахва нуждата от отделен аудио кабел.
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