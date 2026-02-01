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Прекратен продукт

USB-C адаптер

SWV6021/00

Първокласен USB-C към HDMI и VGA адаптер

Първокласен USB-C към HDMI (женски) и VGA адаптер. Дължина на кабела 0,15 метра. VGA изходът поддържа 1920 x 1080P при 60 Hz Full HD извеждане. HDMI поддържа 4K*2K при 30 Hz ултраясно извеждане.

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Изумителна яснота и звук

Първокласен USB-C към HDMI и VGA адаптер

  • HDMI

  • VGA

Изработени с качествена конструкция

Качествената конструкция включва само първокласни материали за създаване на изделия с повишена дълготрайност.

4K разделителна способност (3840 x 2160)

Поддържа видео разделителна способност до 4K (3840 x 2160), за да осигури превъзходно качество на изображенията и игрите.

Гладко изображение с 30 кадъра в секунда 30Hz видео сигнал

Отпуснете се и се насладете на превъзходно гледане на видео с 30 кадъра в секунда. Това ви дава по-добро изживяване при гледане на телевизия.

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