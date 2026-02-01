Прекратен продукт
SWV6001/00
Първокласен USB-C към HDMI адаптер
Първокласен USB-C към HDMI (женски) адаптерен кабел. С 4K разделителна способност и дължина на кабела 0,15 метра.
Мъжки - женски
HDMI 2.0
Качествената конструкция включва само първокласни материали за създаване на изделия с повишена дълготрайност.
Поддържа видео разделителна способност до 4K (3840 x 2160), за да осигури превъзходно качество на изображенията и игрите.
Отпуснете се и се насладете на превъзходно гледане на видео с 30 кадъра в секунда. Това ви дава по-добро изживяване при гледане на телевизия.
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