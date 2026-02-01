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Прекратен продукт

USB-C към HDMI адаптер

SWV6001/00

Първокласен USB-C към HDMI адаптер

Първокласен USB-C към HDMI (женски) адаптерен кабел. С 4K разделителна способност и дължина на кабела 0,15 метра.

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Изумителна яснота и звук

Първокласен USB-C към HDMI адаптер

  • Мъжки - женски

  • HDMI 2.0

Изработени с качествена конструкция

Качествената конструкция включва само първокласни материали за създаване на изделия с повишена дълготрайност.

4K разделителна способност (3840 x 2160)

Поддържа видео разделителна способност до 4K (3840 x 2160), за да осигури превъзходно качество на изображенията и игрите.

Гладко изображение с 30 кадъра в секунда 30Hz видео сигнал

Отпуснете се и се насладете на превъзходно гледане на видео с 30 кадъра в секунда. Това ви дава по-добро изживяване при гледане на телевизия.

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