SWV5733B/00
Насладете се на изображения с изключително висока резолюция
Насладете се на Ultra HD 4K разделителна способност при 60 fps. Високоскоростният HDMI поддържа пълна 32-канална аудио система с честота на семплиране до 1536 KHz. Дължина на кабела 3 м.
HDMI 2.0
18 Gbps
4K 60 Hz
3 м
Превъзходно изживяване при гледане и игри с максимум 60 кадъра в секунда изображения.
Поддържа всички 3D видеоформати, което дава възможност за истинско триизмерно домашно кино и игри.
Позволява на свързан посредством HDMI телевизор с вграден тунер да изпраща цифрови аудио данни на система за съраунд звук, като така се премахва нуждата от отделен аудио кабел.
Отзиви