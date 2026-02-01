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HDMI кабел

SWV5733B/00

Насладете се на изображения с изключително висока резолюция

Насладете се на Ultra HD 4K разделителна способност при 60 fps. Високоскоростният HDMI поддържа пълна 32-канална аудио система с честота на семплиране до 1536 KHz. Дължина на кабела 3 м.

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4K 60 Hz Ultra HD с Ethernet

Насладете се на изображения с изключително висока резолюция

  • HDMI 2.0

  • 18 Gbps

  • 4K 60 Hz

  • 3 м

60 Hz кадъра в секунда

Превъзходно изживяване при гледане и игри с максимум 60 кадъра в секунда изображения.

3D изживяване

Поддържа всички 3D видеоформати, което дава възможност за истинско триизмерно домашно кино и игри.

Канал за връщане на аудио (ARC)

Позволява на свързан посредством HDMI телевизор с вграден тунер да изпраща цифрови аудио данни на система за съраунд звук, като така се премахва нуждата от отделен аудио кабел.

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